Las pełen... części samochodowych

Policjanci poszukują osób, które wyrzuciły w lesie setki kilogramów... części samochodowych.

Zdjęcie /Policja

Części zostały odnalezione w rejonie drogi prowadzącej z Lublińca do Krupskiego Młyna, na terenie leśnictwa Kokotek. Są głównie elementy blacharskie, pochodzące z rozbiórki pojazdów.



Śledztwo prowadzą funkcjonariusze Zespołu Wykroczeń Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Ze ich wstępnych ustaleń wynika, iż do wyrzucenia części w lesie doszło pomiędzy 9 a 12 października. Policjanci proszą o kontakt osoby, które w tym czasie przejeżdżały drogą z Lublińca lub były świadkami zaśmiecania albo posiadają informacje mogące przyczynić się do ustalenia sprawcy.



Prowadzący sprawę zaśmiecenia lasu dostępni są pod numerem telefonu 47 858 32 02. Można również kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Lublińcu - 47 858 32 55.