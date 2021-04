"Elektroniczny kaganiec" dla wszystkich nowych aut? Kolejna marka nie pozostawia złudzeń!

Takiego obrotu sytuacji można się było spodziewać. Wszystko wskazuje na to, że - "w trosce o bezpieczeństwo" - kolejny producent pojazdów zdecyduje się na fabryczne ograniczniki prędkości. Blisko takiej decyzji jest obecnie zarząd Renault.

Renault wprowadzi ograniczniki prędkości?

Bezpieczeństwo Obowiązkowe ograniczniki prędkości. Jak będą działały?

Od ubiegłego roku wszystkie nowe egzemplarze Volvo wyposażone są w ogranicznik prędkości do 180 km/h. Decyzja podjęta została już w roku 2019, a sam pomysł zbliżyć ma szwedzką markę do realizacji ambitnego, by nie powiedzieć utopijnego, planu znanego pod nazwą "Vision 2020" (obecnie "Safety Vision").



Przypomnijmy - pierwotnie chodziło o wyeliminowanie wszystkich wypadków śmiertelnych z udziałem samochodów szwedzkiego producenta do roku 2020. Decyzja Volvo wstrząsnęła branżą motoryzacyjną. Do tej pory wśród producentów segmentu premium obowiązywała raczej uznawana powszechnie granica 250 km/h, która pozwalała na kuszenie nabywców imponującymi osiągami pojazdów. Volvo jako pierwsze wyłamało się z "cichego porozumienia".



Teraz śladem szwedzkiej marki planują podążyć kolejni producenci. Blisko podjęcia decyzji o montowaniu fabrycznego ograniczenia prędkości we wszystkich swoich samochodach jest właśnie francuskie Renault. Jak informuje niemiecki "Der Spiegel", obecny szef francuskiej marki - Luca de Meo - przekazał taką informację na odbywającym się w ubiegłym tygodniu spotkaniu akcjonariuszy w Paryżu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Francuzi chcą wyposażyć swoje samochody w "elektronicznego policjanta" ustawionego na 190 km/h. W najbliższym czasie we francuskich autach pojawić ma się też inteligentny (współpracujący z systemem rozpoznawania znaków drogowych) ogranicznik prędkości Safety Coach automatycznie dostosowujący prędkość do obowiązującego na danym odcinku ograniczenia.



Informacja o stosowaniu automatycznego ogranicznika prędkości nie jest niczym nowym. Wkrótce - a ściślej - już od 2022 roku - stanie się on obowiązkowym wyposażeniem wszystkich nowych samochodów sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej. Każde nowe auto - wliczając w to najtańsze pojazdy budżetowe - będzie też musiało posiadać na pokładzie system automatycznego hamowania przed przeszkodą.

