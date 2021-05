"Drift My Ride" czyli ryk silników, rozgrzany asfalt

"Drift My Ride" - kolejny projekt platformy IPLA.TV z Karoliną Pilarczyk i Mariuszem Dziurleja.

Zdjęcie / Artur Barbarowski / East News

Jak iść, to za ciosem! Po sukcesie serii wywiadów w programie "Mistrzowie Motorsportu", Karolina i Mariusz zapraszają widzów żądnych wrażeń i emocji rodem z wyścigowych torów do świata najbliższego ich sercu, świata zawodów driftingowych!

Program "Drift My Ride" którego premiera już w najbliższy wtorek, 11 maja na platformie IPLA.TV, przeniesie widzów właśnie w świat driftingu.

Ryk silników, rozgrzany asfalt i charakterystyczne odgłosy aut sunących w precyzyjnym poślizgu w odległości zaledwie kilku centymetrów jeden od drugiego, to prawdziwy świat Karoliny Pilarczyk - wielokrotnej mistrzyni w tym jakże efektownym motorsporcie.

W programie zobaczymy nie tylko to, co kibice mogą obejrzeć i poczuć na zawodach, ale przede wszystkim poznamy zawodników, ich historie i pasje. Karolina i Mariusz zabierają nas za kulisy driftingu. Wraz z kamerą odwiedzają topowych sportowców driftingu w Polsce. Zaglądają pod maski aut, dopytują i zdradzają tajniki prac i rozwiązań konstruktorów tych niezwykłych samochodów. W programie nie zabraknie też słodko-gorzkich historii z życia kierowców.

Jak mówi Karolina "Wizyty u moich kolegów z toru w ich rodzinnych domach, to była dla mnie prawdziwa przyjemność. Kierowcy driftingowi to jedna wielka wspierająca się wzajemnie rodzina. Z uwagi na napięte grafiki spotykaliśmy się głównie na zawodach. Na planie zdjęciowym do programu "Drift My Ride" sama niejednokrotnie po raz pierwszy miałam okazję odwiedzić ich domy, poprzytulać ich psy (śmiech), poobcować w ich naturalnym środowisku i spokojnie porozmawiać o sporcie, rodzinie i życiu" dodaje.

Team manager Karoliny oraz współprowadzący program, Mariusz Dziurleja przyznaje: "Szczerze współczuję ekipie montującej odcinki do emisji, bo rozmowy z naszymi kolegami z toru były zawsze długie i pasjonujące. Wybrać z nich sedno, by zmieścić się w czasie odcinka na pewno nie było łatwo".

"Cieszymy się niezmiernie, że mogliśmy pokazać kulisy driftingu, emocje zawodników i opowiedzieć o wyrzeczeniach, z jakimi na co dzień borykają się sportowcy. W programie pełno jest emocji i niejednokrotnie prawdziwych, męskich wzruszeń. Nie brakuje również przezabawnych anegdot i sytuacji z torów" dodaje rozbawiony.

Emisja premierowych odcinków w każdy wtorek i piątek na platformie IPLA.TV. Na format składa się 12 drigftingowych historii.