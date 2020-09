STREFA MOTOFANÓW |

Kiedy chodzi o piękno, funkcjonalność i cena przechodzą na dalszy plan. Dla wielu kabriolety, samochody z dachem targa i bezkompromisowe speedstery są mniej rozsądnym wyborem, niż tradycyjne coupé. Odwdzięczają się jednak bogatszymi wrażeniami z jazdy i ekstrawaganckim charakterem. Przedstawiamy listę 10 samochodów z otwartym nadwoziem, którym śmiało można przypisać miano ikon stylu.

Ferrari słynie z niesamowitych aut z otwartym nadwoziem. Dziedzictwo marki w tej kwestii sięga bardzo daleko wstecz, a model Monza wprost do niego nawiązuje. To speedster, czyli auto, które nie zna kompromisów. Jest całkowicie pozbawione dachu, nie ma też typowej przedniej szyby, tę zastępują specjalne owiewki. Nie brakuje mu za to mocy. Tej jest wręcz pod dostatkiem, bowiem samochód napędza 6,5-litrowy silnik V12, który wytwarza ponad 800 KM! To ta sama jednostka, którą znajdziemy w Ferrari 812 Superfast. Monza dzieli z tym coupé również niektóre rozwiązania konstrukcyjne. Jednak tym, co imponuje najbardziej jest niezwykła stylistyka – za sprawą długiej maski i braku szyb samochód przypomina pocisk na kołach. Ferrari Monza jest dostępne w dwóch wersjach – SP1 z jednym miejscem oraz 2-miejscowej odmianie SP2. Na drogi ma wyjechać tylko 499 egzemplarzy, a za sztukę trzeba zapłacić około 8 milionów złotych. To prawdziwe auto fanów ekstrawagancji. Nic dziwnego, że w swoim garażu mają je tak charakterystyczne osobistości jak Zlatan Ibrahimovic czy Gordon Ramsay.