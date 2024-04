Zakłócenia sygnału GPS w Polsce. Kierowcy płacą mandaty

Firmy transportowe zaczęły się skarżyć na to, że cały czas miały włączone nadajniki sygnału GPS, tak jak przepisy nakazują, a celnicy twierdzili, że nie widzą go, co było podstawą do ukarania. Kierowcy mandaty przyjmują, bo co mają robić?

podkreśla Gazecie Pomorskiej Maciej Wyrzykowski, prawnik zajmujący się obsługą firm transportowych.