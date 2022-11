Suszarka, prostownica i pikowane skóry. Mercedes zbudował "tira" dla kobiet

Jeszcze kilka lat temu kobieta za kierownicą ciężarówki budziła powszechne zainteresowanie. Obecnie coraz więcej pań decyduje się na ten trudny zawód.



Płeć piękna może odegrać kluczową rolę w czasach niedoboru kierowców zawodowych. By tak się stało, zarówno przewoźnicy, jak i sami producenci ciężarówek powinni w większy stopniu skupić się na zapewnieniu paniom odpowiednich warunków pracy.



Mercedes Actros Estrela Delas

Zdjęcie Mercedes Estrela Delas - na wyposażeniu znalazła się m.in. toaleta chemiczna / Informacja prasowa

Z ciekawą inicjatywą w tym zakresie wyszedł właśnie brazylijski oddział Mercedesa, który wziął na warsztat lokalną odmianę Mercedesa Actrosa.



W niewielkiej kabinie ciągnika siodłowego udało się wygospodarować miejsce na dodatkowe wyposażenie, jak chociażby suszarkę i prostownicę do włosów czy specjalny podświetlany schowek z przyborami do makijażu. Projekt nosi nazwę Estrela Delas, co z portugalskiego tłumaczyć można jako "Ich gwiazda".



Tym, co w największym stopniu odróżnia przygotowanego z myślą o paniach Actrosa od standardowych ciągników siodłowych jest własne zaplecze sanitarne.



"Za fotelem pasażera, pod dolnym łóżkiem, umieszczono toaletę chemiczną, przywodzącą na myśl kampery. Tuż obok wyprowadzono też wąż z czystą wodą, z którego będzie można skorzystać także obok ciągnika, stojąc z otwartymi drzwiami" - czytamy w branżowym serwisie 40ton.net

W kabinie jak w domu. Telewizor, suszarka do włosów i elektryczna płyta grzewcza

Oprócz tego, w środkowej części kabiny, wygospodarowano też kącik kuchenny składający się z wysuwanej lodówki i elektrycznej płyty grzewczej. W kabinie znajdziemy ponadto telewizor i rotuter wi-fi. O "domową" przytulność dbają grube dywany i pikowana skóra na leżankach.



Mrcedes Actros Estrela Delas - zachęci kobiety do pracy w transporcie?

Zdjęcie W kabinie Mercedesa Actros Estrela Delas znalazł się specjalny kącik do makijażu / Informacja prasowa

Mercedesa zbudowanego z myślą o kobietach kierowcach podziwiać można było na trwających od 7 do 11 listopada w Sao Paulo targach branży transportowej Fenatran 2022. Trzyosiowy ciągnik stanowić ma część kampanii wizerunkowej producenta mającej zachęcić kobiety do pracy w transporcie. Po kolejnych prezentacjach samochód trafić ma na testy do kilku brazylijskich przewoźników.

Jak sądzicie, czy toalety chemiczne, płyta grzewcza i fabryczny zbiornik z czystą wodą mają szasnę trafić do opcjonalnego wyposażenia standardowych odmian Actrosa?



