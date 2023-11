"Sokół" rozpoczął swoją podróż. Kierowców czekają poważne utrudnienia

Spis treści: 01 ORP Sokół wyruszył na drogi. To bardzo nietypowy transport

ORP Sokół wyruszył na drogi. To bardzo nietypowy transport

Polska Agencja Prasowa poinformowała o rozpoczęciu kolejnego etapu jednego z najbardziej nietypowych transportów w historii naszego kraju. Mowa tu o przewiezieniu zabytkowego okrętu podwodnego ORP Sokół do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Na Skwer Kościuszki w nadmorskim mieście, gdzie od wtorku stał kolosalny eksponat, dotarły wieloosiowe transportery modułowe. To właśnie za ich pomocą okręt przetnie Aleję Jana Pawła II, a następnie skieruje się Aleją Topolową w stronę Klubu Marynarki Wojennej "Riviera".

Podróż okrętu rozpocznie się dziobem do przodu, do Alei Topolowej, a od tego fragmentu rufą - równolegle do linii brzegowej, dziobem do klubu "Riviera". Cała trasa przejazdu liczy około kilometra. Wcześniej okręt umieszczono na specjalnym pontonie i przetransportowano drogą morską ze stoczni do Nabrzeża Pomorskiego, w basenie Prezydenta przy Skwerze Kościuszki.

Według harmonogramu, operacja dojazdu do muzeum ma zakończyć się w czwartek. Jak jednak podkreślił dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni - Tomasz Miegoń - wszystko jest uzależnione od warunków atmosferycznych. Na czwartek prognozy zwiastują bowiem silny wiatr, co w znaczący sposób może wydłużyć i utrudnić transport.

Kierowcy w Gdyni muszą się liczyć z utrudnieniami

Waga okrętu wraz z całym "wyposażeniem transportowym" wynosi ok 360-370 ton. Jego długość to 47,4 m, szerokość w najszerszym miejscu to 4,60 m. Do tego należy doliczyć tymczasową ramę transportową o szerokości ok 8 metrów. Bez wątpienia mamy tu zatem do czynienia z transportem ponadgabarytowym. Z tego względu przejazd "Sokoła" ze Skweru Kościuszki do muzeum został poprowadzony aleją Topolową, której nawierzchnia została zabezpieczona specjalnymi panelami.

W czasie przejazdu należy się spodziewać licznych utrudnień w ruchu. Obecnie wyłączona została cześć alei Jana Pawła II oraz ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż alei Lipowej i bulwaru Nadmorskiego. Jak informują władze miasta - cała trasa będzie także zamknięta dla kierowców do 24 listopada.

ORP Sokół jako eksponat. Od kiedy ruszy zwiedzanie?

ORP "Sokół" po wycofaniu z linii - decyzją Ministra Obrony Narodowej - w 2020 roku przekazany został Muzeum Marynarki Wojennej. Od tego czasu trwały przygotowania do uczynienia z okrętu atrakcji turystycznej. Jeśli cała operacja przebiegnie zgodnie z planem eksponat będzie gotowy do zwiedzania już w czerwcu przyszłego roku.

Jak podkreśla Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni - plenerowa ekspozycja okrętu podwodnego ex ORP "Sokół" będzie mieć charakter pomnika - memoriału upamiętniającego tysiące polskich marynarzy pełniących tę elitarną służbę.