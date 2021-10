Rosenbauer to jeden ze światowych liderów w produkcji wozów strażackich i sprzętu przeciwpożarowego. Austriackie wozy zobaczyć można na całym świecie, również w służbach lotniskowych. Krakowska prezentacja modelu Rosenbauer RT miała na celu zaznajomienie z jego możliwościami polskich strażaków z Krakowa i Warszawy. Czym wóz różni się od sprzętu, jakim posługują się na co dzień?



Przede wszystkim Rosenbauer RT to hybryda typu plug-in. Układ napędowy powstał przy współpracy z Volvo Penta. Źródłem napędu są dwa elektryczne silniki trakcyjne o łącznej mocy 272 KM. Umieszczona w podłodze pomiędzy osiami bateria akumulatorów o pojemności 100 kWh pozwala na przejechanie do 100 km lub godzinne zasilanie potężnej pompy o wydajności 3500 l/min (ciśnienie robocze 10 barów) lub 400 l/min (przy ciśnieniu 40 barów). Wóz może też być zewnętrznym punktem zasilania dla kilku urządzeń elektrycznych, których pobór nie przekracza 18 kW.



Ograniczony zasięg nie jest problemem nie tylko z uwagi na charakter służby. Jak informuje branżowy serwis "40ton.net", gdyby zaistniała konieczność dalszej podróży lub dłuższego zasilania urządzeń elektrycznych i pompy, Rosenbauer RT skorzystać może z wbudowanego generatora. Rolę "przedłużacza zasięgu" pełni tutaj dobrze znana fanom BMW wysokoprężna, rzędowa jednostka o pojemności 3,0 l i mocy 272 KM. 125 l oleju napędowego pozwala wydłużyć zasięg do 500 KM lub - działając w zespół z cysternami - zasilać pompę przez 5 godzin. Baterie akumulatorów naładować można wprost z gniazda siłowego, co zajmuje około 4,5 h lub skorzystać z szybkiej publicznej ładowarki skracającej operację do około 45 minut.

W razie konieczności pracy w trudnym terenie prześwit pneumatycznego zawieszenia regulować można w zakresie od 17,5 cm (praca statyczna na postoju) do nawet 47 centymetrów. Dzięki elektrycznym silnikom trakcyjnym wrażenie robi dynamika. Gotowy do akcji Rosenbauer RT przyspiesza do 100 km/h w około 30 sekund i osiąga prędkość maksymalną 110 km/h. Imponująca jest też zwrotność (dwie osie skrętne). Średnica zawracania 7,8 metrowego pojazdu to zaledwie 12,3 metra. Wpół elektryczny wóz to odpowiedź na zapotrzebowanie europejskich miast poszukujących "bezemisyjnych" pojazdów dla swoich służb ratunkowych. Pierwsze egzemplarze wkrótce rozpoczną pracę m.in. w Amsterdamie.

Czy podobne wozy pojawią się wkrótce również w polskich jednostkach straży pożarnej? Póki co jest to raczej mało prawdopodobne. Jedno takie auto to równowartość czterech podobne wyposażonych wozów napędzanych silnikiem Diesla.



