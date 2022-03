Waga ciężka Volvo, Mercedes, DAF i Scania wstrzymują sprzedaż swoich ciężarówek w Rosji

Już od 2020 roku Renault Trucks wprowadza na rynek całkowicie elektryczne samochody ciężarowe, których dopuszczalna masa całkowita sięga od 3,1 do 26 ton.

Teraz już wiadomo, że rodzina "elektryków" powiększy się na początku 2023 o dwa nowe modele o masie całkowitej zestawu dochodzącej do 44 ton.

Gama T E-Tech dedykowana jest do transportu regionalnego. Z kolei serię C E-Tech przeznaczono na potrzeby budownictwa. Produkcja obu modeli odbywać się ma we francuskich zakładach Renault Trucks w Bourg-en-Bresse.

Nowe bezemisyjne ciężarówki Renault wyposażone mają być w dwa lub trzy silniki elektryczne o łącznej mocy do 490 kW (666 KM) oraz w przekładnię Optidriver. Gama T E-Tech i C E-Tech otrzyma, w zależności od kompletacji klienta, od dwóch do sześciu pakietów akumulatorów litowo-jonowych, których pojemności wynosić ma od 180 do 540 kWh.

Zasięg do 300 km na w pełni naładowanej baterii

Akumulatory pojazdów mogą być w pełni naładowane w czasie 9,5 godziny prądem zmiennym (AC) o mocy do 43 kW lub w ciągu 2,5 godziny prądem stałym (DC) o mocy do 250 kW. Jak zapewnia producent bezemisyjne ciężarówki z serii T i C przejadą do 300 km na jednym ładowaniu.

Zdjęcie Gama Renault C E-Tech dostępna będzie z podwoziami 4x2, 6x2 (na zdjęciu) oraz 8x4 /

Co istotne, w przypadku różnych zabudów i zastosować, elektryczne Renault z serii T i C mogą być wyposażone w trzy rodzaje przystawek odbioru mocy (PTO): elektryczną, elektromechaniczną lub na skrzyni biegów.

Nowe elektryczne samochody ciężarowe będą miały masę całkowitą 44 ton i będą dostępne w wersjach z ciągnikami siodłowymi 4x2 i 6x2 lub jako "solówki" w wariantach 4x2, 6x2 lub 8x4.

Renault Trucks TE-Tech i C E-Tech wejdą do sprzedaży w pierwszym kwartale 2023 roku. Francuska marka deklaruje jednocześnie, że dzięki poszerzeniu oferty o nowe modele do 2030 roku co drugi sprzedawany pojazd będzie posiadał napęd elektryczny.

