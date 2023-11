Najpotężniejszy Jelcz znowu w Polsce. Zbudujemy takich setki

Spis treści: 01 Kolejny Homar-k na Jelczu już w Polsce

02 Dwa Homary-k w Wojsku Polskim. Gdzie trafią nowe Jelcze z wyrzutniami Chunmoo?

03 Jelcze 8x8 z wyrzutniami K239 Chunmoo

Minister Obrony Narodowej poinformował, że do gdańskiego portu dotarł kolejny transport uzbrojenia z Republiki Korei. W porcie wyładowano np. drugiego - z wysłanych w początku roku do zakładów Hanwha Aerospace - Jelczy P882.57, który został już w pełni zintegrowany z koreańską wyrzutnią systemu K239 Chunmoo.

Spolszczony wariant wyrzutni wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej systemu K239 Chunmoo konstrukcji Hanwha Aerospace nosi nazwę HOMAR-K. W ubiegłym roku podpisano umowę ramową na zakup 290 egzemplarzy wyrzutni K239 Chunmoo i zawarto umowę wykonawczą dotyczącą dostawy 218 sztuk.



Pierwszy z trzech wozów, które wysłane zostały do Korei w początku roku, wrócił do kraju w lipcu. W Hanwha Aerospace wyposażono go w moduł ogniowy, czyli liczącą 12 rakiet, wyrzutnię. Już w Polsce wóz - kolejny raz - trafił na testy poligonowe, w tym intensywne próby ogniowe. Wypakowany właśnie w Gdyni egzemplarz również otrzymał w Korei zabudowę w postaci 12-rakietowego modułu ogniowego. Oznacza to, że aktualnie Wojsko Polskie dysponuje już dwoma gotowymi do użytku modułami ogniowymi systemu K239 Chunmoo.



Wraz z drugim Jelczem do Polski trafiły też cztery kolejne moduły ogniowe, które - w ramach pierwszej umowy wykonawczej - zabudowane zostaną na polskich ciężarówkach w Hucie Stalowa Wola. Ten zakład odpowiada za integrację koreańskich modułów z polskimi nośnikami. Oprócz samych ciężarówek z Polski pochodzić ma też Zautomatyzowany Zestaw Kierowania Ogniem Topaz.



Produkcja wojskowych Jelczy 1 / 7 Produkcja wojskowych Jelczy Źródło: PAP

Teoretycznie, pierwszych 18 zestawów trafić ma do 18. Dywizji Zmechanizowanej jeszcze przed końcem roku. W tej partii znajdą się trzy wozy wysłane wcześniej do Korei oraz 15 ciężarówek zbudowanych w Jelczu-Laskowicach i zintegrowanych z modułami ogniowymi w HSW w Stalowej Woli. Każdy z nich ma być wyposażony w dwa kontenery, na które składa się po sześć wieloprowadnicowych wyrzutni pocisków kalibru 239 mm o donośności do 80 km.

Polskie nośniki koreańskiego systemu - Jelcze P882.57 - mają około 11 m długości i 2,8 m szerokości. Auto o dopuszczalnej masie całkowitej 22,5 tony potrafi pokonać rów o szerokości do 60 cm i legitymuje się głębokością brodzenia do 1 m. Wozy wyposażone są w trzyosobowe opancerzone kabiny. Z Polski, oprócz systemu kierowania ogniem TOPAZ, pochodzą też m.in. systemy łączności. Całość zamówienia w ramach programu Homar-k ma zostać zrealizowana do końca 2026 roku.



Zdjęcie Jelcz 883 - trzecia generacja wojskowych ciężarówek z Jelcza-Laskowic / fot. MSPO Targi Kielce /

Całkiem prawdopodobne, że kolejne zamówione w Korei wyrzutnie zamontowane zostaną na nowej wersji ciężarówek - Jelcz P883 - czyli pojazdach "trzeciej generacji" zaprezentowanych w początku września na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Nowa generacja polskich ciężarówek wyróżnia się m.in. gruntownie przeprojektowaną kabiną przystosowaną do montażu dodatkowych pakietów opancerzenia. Wóz ma też nowy układ konstrukcyjny - jednostka napędowa umieszczona została nie pod lecz za kabiną, co ułatwia jej serwisowanie w warunkach polowych, zwiększa komfort pracy załogi i pozwala obniżyć sylwetkę pojazdu.