Polscy klienci mogą już zamawiać najnowsze wcielenie Opla Movano. Samochód bazuje teraz na typoszeregu X250, z którego od... 2006 roku korzystają już Fiat Ducato, Peugeot Boxer oraz Citroen Jumper.

Spalinowe wersje napędza gama turbodiesli o pojemności 2.2 litra, który występuje w wersji 120, 140 oraz 165 KM.



Najtańszy wariant Opla Movano C wyceniono na 113 010 zł netto i jest to podwozie do zabudowy z pojedynczą kabiną i w bazowej wersji wyposażeniowej (wyposażenie obejmuje m.in. komputer pokładowy, elektrycznie sterowane szyby w drzwiach, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, światła do jazdy dziennej).



Bogatszy wariant Edition wymaga wydania 122 410 zł netto, ale w wyposażeniu znajdzie się już manualna klimatyzacja, system audio z 4 głośnikami i 5-calowym wyświetlaczem i radiem DAB z przyciskami do sterowania na kierownicy).



W przypadku furgonów aktualnie najtańszą wersją jest wariant L3H2 z bazowym silnikiem o mocy 120 KM (123 840 zł netto). Z kolei wersja L2H2 z silnikiem 2.2 140 KM wyceniona została na 125 860 zł netto.





Elektryczny Opel Movano-e dostępny jest z dwoma zestawami baterii

W ofercie najnowszego wcielenia Movano pojawiły się też auta z elektrycznym napędem, ale wyłącznie z nadwoziem furgon.



Dysponujący mocą 122 KM bezemisyjny dostawczak dostępny jest w dwóch wariantach, jeżeli chodzi o zamontowany pod podłogą ładowni zestaw akumulatorów: 37 kWh oraz 70 kWh.



I tak najmniejszy, bo oferujący ładownię o kubaturze 8 m3 Opel Movano-e L1H1 kosztuje 267 910 zł netto.



Najdroższym wariantem jest Movano-e L4H3 z 4-tonową dopuszczalną masą całkowitą, które występuje wyłącznie z pakietem Limited. Ceny takiej "blaszki" oferującej 17 m3 ładowni rozpoczynają się od 379 710 zł netto.



I tutaj mała uwaga: pomimo przekroczenia 3,5-tonowego DMC od końca grudnia 2021 roku kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii B przez co najmniej 2 lata mogą poruszać się elektrycznymi vanami z DMC do 4,25 tony.



