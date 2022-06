Spis treści: 01 Historia fabrycznie nowego Poloneza Trucka

02 Polonez trafił z Cypru do muzeum motoryzacji w Polsce

Historia fabrycznie nowego Poloneza Trucka

Jaka jest historia Poloneza i jak to się stało, że 27 lat po wyprodukowaniu samochód znajduje się w stanie fabrycznym?

Samochód wyjechał z fabryki FSO w Nysie w 1995 roku, a na początku 1996 roku auto trafiło na Cypr. Wyprodukowano go z myślą o eksporcie do tego kraju, dlatego Polonez otrzymał kierownicę po prawej stronie.

Odzyskany egzemplarz był jednym ze 124 pojazdów dostarczonych na wyspę, ale nigdy nie został tam zarejestrowany. 26 lat przestał w salonie FSO, a całkowity przebieg na liczniku to 40 kilometrów.

Polonez trafił z Cypru do muzeum motoryzacji w Polsce

Tam, w zlikwidowanym już salonie, wypatrzył go jeden z Polaków, który na Cyprze spędzał urlop. Efekt był taki, że Polonez zmienił właściciela i statkiem trafił do Polski.

Reklama

Po niezbędnych pracach serwisowych i wymianach płynów serwisowych, silnik (a jest to wysokoprężna jednostka 1.9 D o mocy 70 KM) udało się uruchomić i samochód przejechał o własnych siłach 200 metrów.

Polonez Truck nie został jednak zarejestrowany w Polsce. Od początku sprowadzano go z myślą o tym, by trafił do muzeum. I tak właśnie się stało, Obecnie auto znajduje się w Muzeum Motoryzacji w Jeleniej Górze i tam można go obejrzeć.

***