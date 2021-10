Star 266 zostanie wyremontowany i będzie jak nowy

Wiadomości Modernizacja wojskowych ciężarówek pod lupą śledczych

Samochód ciężarowy z kolekcji Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (lubelskie) dołączył do programu "Pod dobrymi skrzydłami" i zostanie odnowiony. Renowację wykonają Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A.

Star 266 służył w Drawsku Pomorskim

Samochód ciężarowy Star 266 cysterna był wykorzystywany do dostarczania paliwa na lotniskach wojskowych. Dystrybutor umożliwił tankowanie pojazdów bezpośrednio z cysterny z jednoczesnym pomiarem ilości tankowanego paliwa.

"Pojazd zostanie poddany renowacji, a potem zostanie ustawiony na dioramie przy samolocie MIG-21. Będzie to stanowisko odtwarzania gotowości bojowej samolotu i nawiązanie do tego, że samolot sam z siebie nie lata, tylko musi być obsłużony przez grupę lotniskową" - powiedział w czwartek Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie Paweł Pawłowski.

Samochód został przekazany do zbiorów Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie przez 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim. Renowację pojazdu wykonają Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie. Jak dodał Pawłowski pojazd dołączył tym samym do programu "Pod dobrymi skrzydłami", który od 2017 roku umożliwił już kilku muzealnym eksponatom odzyskać ich dawny blask i sprawność. Zakres prac renowacyjnych przewiduje m.in. uzupełnienie brakujących części pojazdu, wykonanie niezbędnych prac blacharskich, uzupełnienie karoserii oraz wykonanie oryginalnego malowania.

Star 266 z kolekcji Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Umowę o współpracę w zakresie renowacji pomiędzy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie a Woskowymi Zakładami Inżynieryjnymi S.A. podpisano 12 października 2021 r. "Nasza umowa zakłada, że pojazd wróci do nas przed sezonem letnim i do 22 kwietnia 2022 roku powinny zakończyć się prace remontowe. Pojazd wróci do nas jak nowy, bo Wojskowe Zakłady Inżynieryjne to taki sprawdzony partner" - podkreślił Pawłowski.

Koszt renowacji pojazdu ponoszą WZI. "To społecznie zaangażowana firma, która dostrzega potrzeby placówek muzealnych i cieszymy się, że ten partner wspiera nasze działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym wypadku Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie" - zaznaczył Pawłowski.

Star 266 to historia polskiej armii

Star 266 to podstawowy terenowy samochód ciężarowy średniej ładowności Wojska Polskiego od lat 70. Produkcja seryjna w Fabryce Samochodów Ciężarowych "STAR" w Starachowicach trwała w latach 1973-2000. Zastąpił w produkcji samochody rodziny Star 66 - 660. Pojazd używany był w licznych wersjach zabudowy: od typowej ciężarówki ze skrzynią, przez nadwozia zamknięte, specjalne, aż po cysterny, koparki, dźwigi. Pojazd zdobył także uznanie zagranicą. Wyeksportowano łącznie 4659 sztuk do ZSRR, Węgier, Angoli, Jemenu, Libii i Birmy.

