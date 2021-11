Plotki, od których zaroiło się z początkiem sierpnia, przy okazji sprzedaży terenów byłej FSO deweloperowi z izraelskim kapitałem - firmie OKAM Capital - okazały się prawdziwe. Warszawskie Muzeum Skarb Narodu będzie musiało zmienić swoją lokalizację. Dobra wiadomość jest jednak taka, że legendarna już wystawa pozostanie na terenie dawnej żerańskiej Fabryki Samochodów Osobowych!



"Bardzo ważne dla nas jest pozostawienie charakteru tego niezwykłego miejsca tak ważnego w historii polskiej motoryzacji, dlatego inwestycja będzie prowadzona przez nas z poszanowaniem przeszłości oraz poprzedzona zostanie konsultacjami z zainteresowanymi stronami" - deklarował przy okazji przejęcia terenu Arie Koren, dyrektor zarządzający OKAM.

Wygląda na to, że - chociaż Muzeum będzie musiało się przeprowadzić - przedstawiciele dewelopera dotrzymali słowa. Jak poinformował Interię Robert Brykała z Muzeum Skarb Narodu: "na razie muzeum przenosi się do innej hali, bo dawna lakiernia zostanie wkrótce wynajęta komercyjnie".

Na szczęście nie oznacza to wcale, że wystawa opuszcza bramę fabryki. "Na razie przenosimy się do innej hali" - uspokaja.



Nie sposób mieć pretensji do właściciela terenu o to, że - w momencie pojawienia się perspektywy komercyjnego wykorzystania dawnej lakierni - zaproponował najsłynniejszej w Polsce wystawie klasyków przeprowadzkę. Na szczęście wiele wskazuje na to, że - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - OKAM Capital nie ma zamiaru wycofywać się ze współpracy z Muzeum Skarb Narodu i obie strony prowadzą w tej kwestii dialog.

Na ten moment nie jest pewne, czy nowa hala stanie się dla muzeum docelową lokalizacją czy raczej przystankiem na drodze do nowego miejsca. Wiele wskazuje jednak na to, że - zgodnie z oczekiwaniami fanów motoryzacji - Muzeum Skarb Narodu, przynajmniej w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy, nie opuści terenu dawnej Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu.