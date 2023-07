Auto Michaela Jordana do wygrania w loterii. Cena losu nie jest przypadkowa

Spis treści: 01 Koszykówka to nie wszystko. Michael Jordan ma wielką kolekcję aut

Michael Jordan to postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. “MJ" to żywa legenda, która na dobre zapisała się na kartach historii. Osiągnięciami i determinacją Jordana do dziś inspirują się miliony, a każdy koszykarz, jak w reklamie napoju izotonicznego Gatorade z 1992 roku - "chciałby być jak Mike".

Koszykówka to nie wszystko. Michael Jordan ma wielką kolekcję aut

Jednakże, koszykówka, golf i baseball to nie jedyne słabości gwiazdy. Michael Jordan to przede wszystkim wielki fan motoryzacji. Przez lata kariery zbudował fenomenalną kolekcję samochodów, która rośnie do dziś. Nie tak dawno temu na jego podjeździe pojawił się wyjątkowy Hennessey Venom F5 Roadster. Model limitowany do 30 egzemplarzy, rozwija moc 1800 KM, a do 300 km/h rozpędza się w 8,4 sekundy.

W kolekcji koszykarza znajdują się także takie perełki jak: rubinowo-czerwony Chevrolet Corvette ZR1 40th Anniversary Edition (1993), Ferrari 512TR (1992), Porsche 930 Turbo cabriolet (1989), Chevrolet Corvette C4 (1984), Toyota Land Cruiser J80 (1991), McLaren-Mercedes SLR 722 (2007), Bentley Continental GT (2005), Bugatti Veyron Sang Noir (2010) czy Cadillac XLR-V (2006).

Mercedes-Benz S600 Lorinser. Z salonu wyjechał nim sam Jordan

Jak widać, Michael Jordan ma bardzo dobry gust. Legenda Chicago Bulls od zawsze “woziła się" w nietuzinkowych maszynach. Jedną z nich był m.in. Mercedes-Benz S600 Coupe Lorinser, którego wraz z żoną Juanitą kupił w 1995 roku przed Bożym Narodzeniem. Z dokumentów, które możemy znaleźć w internecie, wynika, że umowa została podpisana 23 grudnia, a auto wydane 23 stycznia. W jego kolekcji zostało do 2003 roku.

Mercedes-Benz S600 Lorinser 1 / 12 Mercedes-Benz S600 Lorinser/Beverly Hils Car Club Źródło: materiały prasowe

Pod maską ciemno-niebieskiego Mercedesa S600 pracuje 6-litrowy silnik V12 o mocy blisko 400 KM. Auto, jak widać, różni się nieco od standardowego W124. Egzemplarz gwiazdora został poddany modyfikacjom w firmie Lorinser, która tuningiem Mercedesów zajmuje się już ponad 100 lat. W tym konkretnym przypadku auto zostało lekko poszerzone, a następnie otrzymało spojler, chromowane felgi i zmodyfikowany układ wydechowy.

Samochód Jordana zostanie wylicytowany. Cena losu nie jest przypadkowa

Życie legendy Chicago Bulls krąży wokół jednej liczby - każdy wie, że chodzi o numer “23". Zobaczcie raz jeszcze, w jakie dni auto zostało zamówione i odebrane. To wszystko nie jest przypadkiem, podobnie jak cena losu, który pozwoli wejść do gry o Mercedesa S600 Coupe Lorinser.

Zdjęcie Mercedes-Benz S600 Lorinser/Beverly Hills Car Club / materiały prasowe

Jak wygrać samochód Jordana? To nie będzie takie proste

Wystarczą 23 dolary (ok. 91 zł), żeby wziąć udział w losowaniu. Jednakże, dla Europejczyków mamy złe wieści. Loteria jest otwarta dla rezydentów 48 Stanów Zjednoczonych i dystryktu Kolumbii (z wyłączeniem Nowego Jorku i Florydy), którzy mieli ukończone 18 lat w momencie wzięcia udziału w losowaniu. Loteria zamknie się 29 lipca, niedługo później poznamy wielkiego szczęściarza.