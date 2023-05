Michael Jordan kupił kosmiczny wóz. Prędkość maksymalna to prawie 500 km/h!

Spis treści: 01 Michael Jordan ma nowe auto. Ta fura pojedzie prawie 500 km/h!

02 Hennessey Venom F5 Roadster - limitowane i przerażająco drogie

03 Michael Jordan ma ogromną kolekcję samochodów

Gwiazdy NBA, tak jak z resztą inni sportowcy, lubią markowe ubrania i sportowe samochody - obok wszystkiego co drogie i rzadkie raczej nie przechodzą obojętnie. Jedni kupują limitowane rzeczy, by się pokazać i wyróżniać, inni natomiast, by na nich zarobić. Nie wiemy, co ze swoim nowym nabytkiem zrobi Michael Jordan, ale jedno jest pewne - legenda koszykówki weszła właśnie w posiadanie przerażająco mocnego i szybkiego wozu!

Do kolekcji MJ-a dołączył właśnie iście rasowy wóz! Hennessey Venom F5 Roadster to jeden z 30 egzemplarzy na świecie, które trafią wyłącznie do wybranych. Supersportowy Venom F5 waży blisko 1400 kg, a napędza go 6,6-litrowy silnik V8 o mocy ponad 1800 KM i 1600 Nm. W efekcie, przy pomocy dwusprzęgłowej, 7-biegowej skrzyni automatycznej, auto potrafi rozpędzić się do 300 km/h w 8,4 sekundy. Prędkość maksymalna to z kolei 482 km/h.

Powstanie w sumie 24 coupe i 30 roadsterów. Jeden z 30 egzemplarzy ze zdejmowanym dachem trafił już na podjazd koszykarza. Samochód w ręce Michaela Jordana oficjalnie przekazał John Hennessey, dyrektor generalny marki Hennessey Performance. Na zdjęciu widać niestety tylko skrawek auta, jednak już sam widok nadwozia wykonanego w całości z włókna węglowego robi ogromne wrażenie. Każdy egzemplarz w wersji Roadster to wydatek rzędu 3 mln dolarów (ok. 12,5 mln złotych). Coupe jest nieco tańsze, bowiem jego ceny startowały od 2,1 mln dolarów (8,8 mln złotych).

Hennessey Venom F5 Roadster 1 / 13 Hennessey Venom F5 Roadster Źródło: materiały prasowe Autor: Hennessey

Według nieoficjalnych informacji, Michael Jordan - którego majątek jest szacowany na około 2 mld dolarów - ma w swojej kolekcji ponad 60 samochodów. Niewiele z nich może dorównać ceną i osiągami do nowego Hennessey, ale trzeba przyznać, że jest na czym zawiesić oko.

W "garażu" koszykarza stoi m.in. rubinowo-czerwony Chevrolet Corvette ZR1 40th Anniversary Edition (1993), Ferrari 512TR (1992), Porsche 930 Turbo cabriolet (1989), Chevrolet Corvette C4 (1984), Toyota Land Cruiser J80 (1991), McLaren-Mercedes SLR 722 (2007), Bentley Continental GT (2005), Bugatti Veyron Sang Noir (2010) czy Cadillac XLR-V (2006).

