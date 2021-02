Nowy Ford F-150 Raptor. Kolejne wcielenie legendy

Ford, lider rynku amerykańskich pickupów, stworzył w 2009 roku ikonę jazdy w terenie - inspirowany wyścigami pustynnymi model F-150 Raptor. Został on zaprojektowany nie tylko do szybkiej jazdy terenowej, ale także do skoków ponad muldami.

Zdjęcie Ford F-150 Raptor 2021 / Testy Ford Raptor. Jestem duży, ciężki i niczego się nie boję...

F-150 Raptor przyćmił wynikami sprzedaży sukcesy innych znanych ikon wysokich osiągów. W ciągu ostatnich czterech lat Raptor poprzedniej generacji przewyższył łączną sprzedaż całej gamy samochodów sportowych Porsche, a także wynik Chevroleta Corvette. W przyszłym roku w salonach pojawui się nowa, trzecia już, generacja.



Auto zaddebiutuje z całkowicie przeprojektowanym układem jezdnym. Obejmuje on kompletnie nowe, pięciowahaczowe tylne zawieszenie, opracowane specjalnie dla Raptora i zaprojektowane tak, aby zapewnić większą kontrolę i większą moc przenoszoną na podłoże oraz większe możliwości w trudnym terenie przy dużych prędkościach. Pięciowahaczowe zawieszenie tylne wyposażono w bardzo długie wahacze wleczone, aby lepiej utrzymać pozycję osi w trudnym terenie. Zastosowano też drążek Panharda i 24-calowe sprężyny - najdłuższe w pojazdach tej klasy.

Skuteczne pokonywanie zagłębień terenu i lądowanie po skokach umożliwiają amortyzatory nowej generacji FOX Live Valve z wewnętrznym skróconym obiegiem i z najnowocześniejszym sterowaniem elektronicznym, oferujące regulację tłumienia w zależności od pozycji tłoka w amortyzatorze. Największe amortyzatory, jakie kiedykolwiek zastosowano w Raptorze, zostały zaprojektowane tak, aby były bardziej odporne na obciążenia termiczne i jeszcze szybciej reagowały na zmiany terenu. Większe korpusy amortyzatorów o średnicy 3,1 cala, wykonane z anodyzowanego aluminium, są wypełnione nowym płynem o niskich oporach tarcia. Służy to poprawie komfortu jazdy zarówno w terenie, jak i na asfalcie.



Nowe elektronicznie sterowane zawory główne amortyzatorów zostały sprawdzone w wyścigach, a ich unowocześniona konstrukcja umożliwia tłumienie sił przekraczających 4400 niutonów w każdym amortyzatorze przy prędkościach rozwijanych w warunkach pustynnych. Odczyty z czujników położenia zawieszenia i innych czujników rozmieszczonych wokół samochodu wpływają na niezależną zmianę współczynnika tłumienia każdego z amortyzatorów. Dzieje się tak do 500 razy na sekundę, dzięki czemu amortyzatory reagują z taką samą prędkością, z jaką ludzki mózg przetwarza informacje wizualne. W rezultacie pojazd reaguje, zanim kierowca zdąży zarejestrować zmianę warunków terenowych.



Zdjęcie Ford F-150 Raptor 2021 /

Po raz pierwszy Raptor jest dostępny z 35- lub 37-calowymi oponami - największymi, jakie fabrycznie montuje się w segmencie lekkich, pełnowymiarowych pickupów. Są to specjalnie zaprojektowane opony BF Goodrich All-Terrain T/A KO2. Raptor na 35-calowych oponach pokonuje przeszkody z kątem natarcia 31 stopni, maksymalnym kątem zejścia 23,9 stopnia i z kątem rampowym 22,7 stopnia. Raptor z 37-calowymi oponami dysponuje prześwitem 33 centymetry, kątem natarcia 33,1 stopnia, maksymalnym kątem zejścia 24,9 stopnia oraz kątem rampowym 24,4 stopnia. Zarówno zwolennicy pustynnych rajdów, jak i amatorzy samochodowej wspinaczki skalnej docenią imponujący skok kół na 35-calowych oponach, wynoszący 356 mm z przodu i 381 mm z tyłu - o 25 proc. więcej niż w Raptorze pierwszej generacji.

Raptor dostępny będzie z długą kabiną (SuperCrew) i z rozstawem osi 368 cm. Auto ma pełną ramę z przekrojów zamkniętych wykonaną ze stali o podwyższonej wytrzymałości oraz wysokowytrzymałe nadwozie ze stopu aluminium i kompozytów. Pod maską znajdziemy 3,5-litrowy silnik EcoBoost twin-turbo trzeciej generacji. Nowy, trzycalowy układ wydechowy o kanałach równej długości posiada zgłoszoną do opatentowania wbudowaną tzw. rurę X, unikalną "pętlę puzonową" i pierwsze w Raptorach aktywne zawory w układzie wydechowym. System wykorzystuje przelotową konstrukcję tłumika, która poprawia jakość dźwięku. Kierowca może skonfigurować cztery tryby poziomu głośności - Cichy, Normalny, Sportowy i Baja.



10-biegowa fordowska automatyczna skrzynia biegów, wyposażona w elementy sterujące nowej generacji, jest połączona z skrzynią rozdzielczą, zmieniającą rozdział momentu obrotowego w zależności od potrzeb. Standardowy tylny mechanizm różnicowy z elektroniczną blokadą i opcjonalny przedni mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu TORSEN otrzymały przełożenia 4:10.



Zdjęcie Ford F-150 Raptor 2021 /

W całkowicie nowym wnętrzu znajdziemy m.in. standardowy, konfigurowalny 12-calowy, cyfrowy zestaw wskaźników z grafiką i animacjami charakterystycznymi dla Raptora, danymi terenowymi i nawigacją prowadzącą od skrętu do skrętu. Standardem jest też nowy, 12-calowy ekran centralny z możliwością dostosowania do potrzeb użytkownika, który pozwala na podzielenie ekranu i jednoczesne sterowanie wieloma systemami, w tym nawigacją, muzyką czy funkcjami samochodu.



Siedem trybów jazdy systemu Terrain Management pozwala wybrać ustawienie najlepiej dopasowane do aktualnych warunków, w tym tryb Slippery (śliskie podłoże), Tow/Haul (holowanie), Sport, Normal, Off- Road, Baja i Rock Crawl (jazda po skałach). Tryby jazdy dostosowują wyczucie układu kierowniczego, zachowanie skrzyni biegów, kontrolę stabilności, dźwięk aktywnego układu wydechowego, aktywny system tłumienia, mapowanie przepustnicy i punkty zmiany biegów, a także wyświetlacz w cyfrowym zestawie wskaźników.



Opcjonalny zestaw kamer 360 stopni umożliwia obserwację przeszkód znajdujących się dookoła pojazdu, a widok z przodu umożliwia dynamiczne wyświetlanie w czasie rzeczywistym pokonywanego terenu, co pozwala ograniczyć konieczność zatrzymywania się w celu skorzystania z pomocy obserwatora. Wygodny przycisk na desce rozdzielczej aktywuje kamery 360 stopni i kamerę cofania.



Zdjęcie Ford F-150 Raptor 2021 /

Standardowy system SYNC 4 obejmuje m.in. sterowanie głosowe, a także mapowanie w czasie rzeczywistym i dostosowywanie zawartości informacji wyświetlanych na żądanie. Klienci mogą bezprzewodowo podłączać swoje smartfony bez korzystania z łącza USB, co zapewnia bezproblemową integrację z Apple CarPlay lub Android Auto, a także z aplikacjami SYNC AppLink™, takimi jak Ford+Alexa. O oprawę dźwiękową każdej przygody najlepiej zadba opcjonalny 18-głośnikowy system dźwiękowy B&O Unleashed firmy Bang & Olufsen.



Standard obejmuje też system Trail 1-Pedal Drive, ułatwia ekstremalną jazdę w terenie. W trudnych warunkach na bezdrożach kierowca musi zazwyczaj używać obu pedałów, zmieniając jednocześnie położenie przepustnicy i hamulca. System Trail 1-Pedal Drive upraszcza sprawę, łącząc te czynności z aktywacją tylko pedału przepustnicy. Jej wciśnięcie powoduje przyspieszenie, puszczenie - hamowanie. Samochód uruchamia hamulce z siłą proporcjonalną do zdejmowania nacisku z pedału przepustnicy.

F-150 Raptor jest również wyposażony w standardowy system Trail Control, który jest rodzajem terenowego tempomatu. Kierowca wybiera zadaną prędkość, a systemy elektroniczne zarządzają przepustnicą i hamulcami, pozwalając kierowcy skupić się na wyborze kierunku jazdy w szczególnie trudnych warunkach terenowych.



Model F-150 Raptor 2021 będzie produkowany w zakładzie Forda Dearborn Truck Plant w Dearborn w stanie Michigan i będzie dostępny w salonach sprzedaży już latem tego roku.