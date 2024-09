Przypomnijmy - w sierpniu 2023 roku Agencja Uzbrojenia podpisała z konsorcjum PGZ-Rosomak umowę na zakup blisko 400 Lekkich Pojazdów Rozpoznawczych Legwan. Pod intrygującą nazwą kryją się właśnie "spolszczone" egzemplarze terenowej Kii KLTV nazywanej potocznie "koreańskim Hummerem". Wartość kontraktu to - bagatela - 1,2 mld zł brutto.

Kolejne Legwany już w Polsce. Wojsko dostanie 400 koreańskich hummerów

Pierwsze egzemplarze Kii KLTV (wóz występuje też jako Kia K-LTV) trafiły z Korei do zakładów Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich w kwietniu bieżącego roku. W sierpniu do kraju dotarła kolejna partia 14 sztuk tych pojazdów. W sumie - do 2030 roku - Wojsko Polskie otrzymać ma blisko 400 takich samochodów. Umowa z Koreańczykami obejmuje transfer technologii. Z czasem w Polsce powstawać mają np. kompletne karoserie przystosowane do wymogów stawianych przez Wojsko Polskie.

Zdjęcie Polskie Kie K-LTV wyposażone są w obrotnicę dla karabinu maszynowego kal. 7,62 lub 12,7 mm / fot. PGZ/Rosomak S.A. /

Pojazdy, które trafiły już do Polski, wyposażone są w obrotnicę dla karabinu maszynowego kal. 7,62 lub 12,7 mm, która umożliwia też montaż granatnika kal. 40 mm.



Koreański Hummer na MSPO w Kielcach. Będzie budowany w Polsce

Nazwa modelu - Kia KLTV - to skrót Kia Light Tactical Vehicle. Samochód klasyfikowany właśnie jako "lekki pojazd dostawczy" mierzy około 5 m długości (w zależności od wersji), ma napęd 4x4 i opancerzoną kabinę, która zapewnia ochronę balistyczną na poziomie II wg STANAG 4569. Warto przypomnieć, że jeszcze w grudniu 2023 roku wozy w polskiej konfiguracji przeszły w Korei testy potwierdzające ich odporność balistyczną.



Zdjęcie KIA KLTV napędzana jest silnikiem Diesla o mocy 225 KM / fot. Targi Kielce /

Przypominający amerykańskiego Hummera wóz napędzany jest koreańskim silnikiem wysokoprężnym D6EB. Jednostka generuje 225 KM i dysponuje maksymalnym momentem obrotowym 500 Nm. W układzie przeniesienia napędu zastosowano automatyczną, ośmiostopniową przekładnię.

Zdjęcie Nadwozia dla polskich Kii KLTV, czyli LPR Legwan, powstawać mają docelowo w Siemianowicach Śląskich / fot. Targi Kielce /

Samochód pochwalić się może m.in. niezależnym zawieszeniem kół i centralnym układem pompowania opon. Standardem są m.in. opony typu run-flat umożliwiające jazdę po ich przestrzeleniu. Prześwit pojazdu to aż 40 cm, dzięki czemu samochód może brodzić w wodzie o głębokości do 76 cm. W zależności od konfiguracji Kia KLTV osiąga prędkość maksymalną do 130 km/h i legitymuje się zasięgiem około 640 km.