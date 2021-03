Toyota RAV4 5D Adventure Mountain Rescue - nowy koncept

Toyota pokazała w Japonii nowy koncept RAV4 5D Adventure Mountain Rescue. Auto powstało z myślą o ratownikach, którzy pomagają pechowym turystom na górskich szlakach. Obok profesjonalnego wyposażenia ratunkowego i tuningu terenowego w koncepcie pojawiły się nietypowe, supernowoczesne rozwiązania.

Reklama

Zdjęcie Toyota RAV4 5D Adventure Mountain Rescue /

Nowy model to rozwinięcie konceptu RAV4 Adventure Gear, który zadebiutował na targach samochodów modyfikowanych Tokyo Auto Salon w styczniu 2020 roku. RAV4 Mountain Rescue miał uświetnić stoisko Toyoty na tej samej imprezie w tym roku, ale epidemia pokrzyżowała te plany. Targi przeniesiono do sieci, dlatego Toyota poczekała dwa miesiące i pokazała swój nowy koncept na wydarzeniu sieci dealerskiej w Toyama Prefecture na północnym wybrzeżu wyspy Honsiu. Wybór miejsca nie był przypadkowy - to te tereny zostały w styczniu sparaliżowane przez śnieżycę, która unieruchomiła wiele samochodów.

Reklama

Górska terenówka

Aby auto łatwiej poradziło sobie z górskimi drogami, otrzymało duże koła z terenowymi oponami oraz odporne zderzaki z przodu i z tyłu. Ze zdjęć wynika, że w porównaniu z seryjnym RAV4 zawieszenie zostało lekko podniesione. RAV4 Mountain Rescue z przodu został pokryty matowym czarnym lakierem, który z tyłu przechodzi w kolor niebieski. Na lakierze umieszczono jasnoszare grafiki z nazwą modelu.

Przy progach pojawiły się stopnie boczne, które ułatwiają wsiadanie i wysiadanie na nierównym podłożu, a zamontowana na klapie bagażnika drabinka pomaga w korzystaniu z bagażnika dachowego. Do słupków A i C oraz do przedniego zderzaka przymocowano widoczne z daleka, czerwone uchwyty. Widoczność zwiększa także kogut ze światłami błyskowymi jak w pojeździe uprzywilejowanym oraz czerwone światła wkomponowane w przedni grill. Fabryczna osłona chłodnicy została wymieniona na przypominającą grill z pakietu TRD Pro, z klasycznym napisem TOYOTA zamiast emblematu marki.

Pomysłowe wyposażenie

Ciekawym rozwiązaniem są sześcienne elementy, które można zamocować w specjalnych wejściach w różnych miejscach samochodu, w tym w ramie bagażnika dachowego oraz we wnękach na światła przeciwmgielne. Mogą to być na przykład dodatkowe światła LED, głośniki, kamery, wzmacniacze sygnału wi-fi, porty ładowania USB, a nawet lidar do pomiaru odległości. Wyposażenie można dobierać indywidualnie do każdej akcji ratunkowej. Twórcy konceptu uwzględnili nawet dron sterowany ze smartfona, który monitoruje ruch pieszych oraz innych pojazdów.

Zdjęcie Toyota RAV4 5D Adventure Mountain Rescue /

Toyota wprowadziła do górskiego RAV4 także inne nietypowe rozwiązanie. Na przedniej szybie pojawiło się coś więcej niż standardowy HUD. To wyświetlacz rozszerzonej rzeczywistości, który pomaga kierowcy nawigować, gdy widoczność jest ograniczona.

SUV-y Toyoty w Japonii

Po ostatnich styczniowych śnieżycach rośnie zainteresowanie SUV-ami w północnych rejonach Japonii, dlatego pokazanie RAV4 5D Adventure Mountain Rescue w prefekturze Toyama było dobrym pomysłem. Na tej samej wystawie obok konceptu stanęło także kilka innych SUV-ów Toyoty sprzedawanych w Japonii - Yaris Cross, Toyota C-HR oraz Harrier - wszystkie dostępne z napędem AWD. W japońskiej gamie marki figuruje także 4-metrowy crossover Raize, spokrewniony z Daihatsu Rocky, oraz RAV4 Plug-in Hybrid.

Choć RAV4 Mountain Rescue nie trafi do sprzedaży, to w salonach Toyoty można kupić RAV4 TRD Off-Road o podobnych parametrach terenowych. RAV4 w tej wersji ma wzmocnione zawieszenie, odporne zderzaki, 18-calowe koła i opony Falken Wildpeak Trail ze specjalnie opracowanym bieżnikiem, a we wnętrzu tapicerkę SofTex i maty podłogowe na każdą pogodę.