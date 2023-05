Takimi “bawarkami” woził się Wojewódzki. Za młodu miał słabość do BMW

Spis treści: 01 Kuba Wojewódzki był wielkim fanem BMW

Kuba Wojewódzki jest związany z motoryzacją od najmłodszych lat. Od początków swojej kariery radiowej i telewizyjnej towarzyszą mu wyjątkowe samochody, które na przestrzeni lat stały się prawdziwymi rarytasami. Mowa chociażby o autach bawarskiej marki, goszczące na podjeździe showmana wyjątkowo często. Dziś gwiazdor głośno się z tego śmieję, ale pod koniec lat 90. takimi samochodami po polskich drogach woziły się tylko prawdziwe szychy.

Kuba Wojewódzki był wielkim fanem BMW

W latach 90. po polskich drogach nie jeździło tyle samochód klasy premium, co dzisiaj. Kuba Wojewódzki siadając za kierownicą nowego BMW serii 3, zwracał na siebie tyle samo uwagi, co teraz w żółtym Lamborghini Urus. Jedną z jego pierwszych “bawarek" było niebieskie E36 w 5-drzwiowym nadwoziu.

Niedługo później Kuba Wojewódzki zamienił sedana na rasowe coupe. Czarna i nieco lepiej wyposażona “trójka" jeździła na srebrnych felgach i tablicach rejestracyjnych z warszawskiego Śródmieścia. Dzisiaj ciężko znaleźć już dobry i zadbany egzemplarz, choć wyjątki się zdarzają. Od rozpoczęcia produkcji tego modelu minęło już ponad 30 lat.

Gdy zabrakło mocy, Wojewódzki przesiadł się do M3

Z biegiem czasu showmanowi zaczęło brakować mocy. Wtedy na jego podjeździe zawitało BMW serii 3 kolejnej generacji E46, w topowej wersji silnikowej. Na początku lat dwutysięcznych takie BMW M3 było prawdziwym fenomenem. Rzędowa, 6-cylindrowa jednostka (S54) o pojemności 3,2-litra generowała 343 KM i 365 Nm maksymalnego momentu obrotowego. W połączeniu ze półautomatyczną skrzynią SMG auto rozpędzało się do pierwszej “setki" w 5,2 sekundy. Ówczesne samochody spod znaku “M" od 0 do 100 km/h potrzebują blisko 3 sekund mniej, jednak na tamte czasy to była prawdziwa rakieta. Gdy “emka" mu się znudziła, trafiła je w ręce Piotra Gąsowskiego, znanego aktora.

Kiedyś je kochał, dziś drwi fanów marki

Gdy jego kariera nabrała tempa, gwiazdor rozstał się z niemiecką marką, na rzecz znacznie szybszych, droższych i bardziej nietuzinkowych maszyn. Młodzieńcze czasy za kierownicą “bawarek" showman wspomina bardzo dobrze, jednak dziś auta z Monachium już go nie robią na nim wrażenia.

Jedni biorą narkotyki. Inni piją alkohol chodzą na siłownie albo się zakochują. Jeszcze inni kupują BMW. Każdy znajduje własny sposób żeby zniszczyć sobie życie … Kuba Wojewódzki

Kuba Wojewódzki przesiadł się do droższych maszyn

Po przygodzie z kilkoma BMW, Kuba Wojewódzki przesiadł się do Ferrari F430 wartego kilkaset tysięcy złotych. Zamiłowanie do szybkich, a zwłaszcza włoskich maszyn, zostało z nim do dziś. Obecnie w garażu celebryty parkuje Ferrari 488 Spider w wydaniu Pista, Lamborghini Urus, Porsche 911 GT2 RS i Bentley Continental GT. W sezonie letnim Kubę można spotkać w amerykańskim off-roaderze - to Jeep Wrangler w 4-drzwiowej wersji Unlimited po gruntownej modyfikacji.

