Porsche Cayenne I w rajdowym wydaniu

Porsche Classic to wewnętrzny oddział niemieckiego producenta, oferujący wyspecjalizowaną naprawę oraz odbudowę kultowych modeli ze Stuttgartu. Tytułowa para Porsche Cayenne ma być na to idealnym przykładem.

Pojazdy zostały podane licznym modyfikacjom, mającym na celu nie tylko odnowienie, ale przede wszystkim unowocześnienie ich konstrukcji. Samochody otrzymały wytrzymałe osłony podwozia, nowoczesne opony terenowe, chlapacze, a także oryginalne pakiety malowań i naklejek nawiązujących do rajdowego dziedzictwa marki. Model w białych barwach został doposażony w offroadowy bagażnik dachowy oraz pełen komplet specjalistycznego sprzętu terenowego. Czarny posiada natomiast pełnosprawny, składany namiot dachowy. Porsche podkreśla przy tym, że choć wspomniane przedmioty nie są jeszcze dostępne w oficjalnej ofercie Porsche Classic, już niebawem będą mogły trafić do pierwszych klientów.

Porsche Classic - nowości do Boxstera, Caymana i 911

Porsche planuje wykorzystać samochody do promocji Porsche Classic na wybranych imprezach motoryzacyjnych. Producent ujawnił również, że niebawem do sprzedaży trafią odświeżone części do takich modeli, jak 911 (generacji 996), czy kultowego już 959. Zespół opracowuje także nowe wersje systemu multimedialnego Porsche Classic Communication Management Plus dla modeli Cayman, Boxster i 911 z lat 2005-2008.

Porsche Cayenne pierwszej generacji

Pierwsze Porsche Cayenne trafiło do sprzedaży w 2002 roku. Początkowo auto było oferowane jedynie w dwóch wersjach: Cayenne S z silnikiem V8 po pojemności 4,5 l i mocy 340 KM oraz wersja z turbodoładowaniem Cayenne Turbo o mocy 450 KM. Pod koniec 2003 roku do gamy dołączyła podstawowa jednostka napędowa pochodząca od Volkswagena, mianowicie 3.2 VR6 o mocy 250 KM. Wbrew sporych obaw, pierwszy SUV słynnej marki okazał się niemałym sukcesem, co w dużej mierze zdecydowało o kontynuacji jego produkcji.

