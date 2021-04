Poltu Quatu Classic zapowiada nową edycję konkursu elegancji

Poltu Quatu Classic powraca z szóstą edycją Concours d’Elegance, czyli konkursu samochodowej elegancji, organizowanego we współpracy z Auto Classic i Between Comunicazione in collaboration we współpracy z Grand Hotel Poltu Quatu oraz Bcool City Magazine.

Od 2 do 4 lipca będzie można zobaczyć prawdziwe perełki włoskiej i europejskiej motoryzacji, które przejadą ulicami Costa Smeralda. Program tegorocznej imprezy przewiduje wyścig równoległy na pasie lotniska Vena Fiorita w Olbii oraz wyjątkową wystawę w Porto Cervo.

Organizatorzy przygotowali nową, malowniczą trasę przez Costa Smeralda, która zaprowadzi uczestników imprezy na plażę w Capriccioli, znanej z filmu o agencie 007, pod tytułem "Szpieg który mnie kochał". W drodze powrotnej do Poltu Quatu, odbędzie się przejazd i pokaz samochodów w Porto Cervo. Program przewiduje też odwiedzanie wielu malowniczych miejsc na Sardynii.



W jury konkursu elegancji, zasiądzie, po raz czwarty z rzędu, Paolo Tumminelli - dobrze znany historyk motoryzacji, który stworzył i dopracował system oceniania, który spotkał się z dużym uznaniem w ostatnich latach. Obok niego zasiądzie Fabrizio Giugiaro, który będzie świętował 30-lecie swojej kariery designera i pojawi się na imprezie w swoim pierwszym prototypie - BMW Nazca.



Oprócz nich pojawią się Luciano Bertolero (założyciel Auto Classic i ekspert jeśli chodzi o modele Ferrari), Alberto Scuro (prezydent ASI), Emmanuel Bacquet (z komitetu selekcyjnego konkursu elegancji w Villa d'Este), Carlo Di Giusto (zastępca dyrektora Autoitalliana oraz Ruoteclassiche), Valentino Balboni (legendarny kierowca testowy Lamborghini), Alberto Vassallo (dyrektor zarządzający Car and Vintage), Mariella Mengozzi (dyrektor Muzeum Automobilizmu w Turynie), Gaby von Oppenheim (kierowca i pisarz specjalizujący się w historycznych samochodach), Enrico Renaldini (PR Gare d'Epoca), Shinichi Ekko (dziennikarz i prezydent Maserati Club Japan) oraz Augustin Sabatie-Garat (z domu aukcyjnego RM Sotheby).

Zwycięzca konkursu elegancji otrzyma trofeum zaprojektowane przez Fabrizio Giugiariego oraz zegarek Girard-Perregaux ze specjalnie przygotowanym, ekskluzywnym paskiem. Poza tym przyznane zostaną nagrody w kategoriach Samochody Wyścigowe, Supersamochody, Youngtimery, 1000 Miligia Bond oraz La Dolce Vita.