Pierwszy Lexus LC 500 Convertible trafi na aukcję

Luksusowe kabriolety, takie jak Lexus LC 500 Convertible są z natury autami wyjątkowymi. Ale japoński producent postanowił podbić stawkę i wystawia na aukcji specjalny egzemplarz limitowanej wersji swojego nowego kabrioletu. W piątek 17 stycznia na licytacji zorganizowanej przez amerykański dom aukcyjny Barrett-Jackson będzie można kupić pierwszy w historii egzemplarz Lexusa LC 500 Convertible. Cała kwota ze sprzedaży auta zostanie przekazana na cele charytatywne.

Pierwszy Lexus LC 500 Convertible będzie samochodem z limitowanej serii Inspiration Series. Wyjątkowość egzemplarza podkreślą numer VIN 100001 oraz wykonane z włókna węglowego nakładki na progi z oznaczeniem LC Inspiration Series Launch Exclusive 1 of 1. Samochód zostanie pokryty charakterystycznym dla linii Inspiration Series lakierem Structural Blue, inspirowanym tropikalnym motylem z Ameryki Południowej. Podczas gdy konwencjonalne lakiery odbijają poniżej 50 procent światła w postaci widzialnego koloru, w przypadku Structural Blue jest to niemal 100 procent. Wnętrze kabrioletu będzie natomiast wykończone białą, skórzaną tapicerką.

Na tle innych Lexusów LC Convertible Inspiration Series specjalny samochód będą wyróżniały niebieskie zaciski hamulcowe ukryte we wnętrzach 21-calowych felg pokrytych szarym lakierem Liquid Graphite. Kute aluminiowe obręcze zostaną dodatkowo wykończenie czarnymi, błyszczącymi akcentami. Nowoczesną stylistkę auta będą dodatkowo podkreślały wloty powietrza, przednie i tylne światła oraz lusterka z akcentami w srebrnej barwie Liquid Platinum. Pod maską samochodu znajdzie się doskonale znana, wolnossąca V-ósemka Lexusa o mocy ponad 470 KM i pojemności pięciu litrów, którą znajdziemy również w odmianie ze stałym dachem.

Nie tylko samochód



Zwycięzca aukcji otrzyma nie tylko Lexusa LC 500 Convertible w niepowtarzalnej konfiguracji. Razem z autem Lexus przekaże oprawiony szkic samochodu oraz specjalny certyfikat podpisany przez głównych inżynierów odpowiedzialnych za stworzenie auta, a także głównego menadżera fabryki Motomachi, w której powstaje japoński kabriolet.

Dla osoby, która zaproponuje najwyższą kwotę przygotowano również pakiet aluminiowych walizek z nowej linii firmy Zero Halliburton, dostosowanych do bagażnika Lexusa z miękkim dachem. A to nie koniec - w pakiecie znajdzie się także zaproszenie na torowe warsztaty Lexus Performance Driving Experience z kierowcą wyścigowym i ambasadorem marki, Scottem Pruettem oraz szereg dodatkowych atrakcji.



Na cele charytatywne

Licytacja wyjątkowego Lexusa LC Inspiration Series z oznaczeniem Launch Exclusive 1 of 1 odbędzie się 17 stycznia w domu aukcyjnym Barrett-Jackson w arizońskim mieście Scottsdale. Całość kwoty ze sprzedaży auta trafi na cele charytatywne. Pieniądze zasilą konta fundacji Boys & Girls Clubs of America, która wspiera rozwój i edukację dzieci oraz organizacji Bob Woodruff Foundation pomagającej weteranom wojennym i ich bliskim.

Przyszły właściciel Lexusa LC Inspiration Series Launch Exclusive 1 of 1 otrzyma swój samochód latem. W podobnym czasie model trafi też do salonów marki.