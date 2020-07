​Stali czytelnicy serwisu motoryzacja.interia.pl wiedzą doskonale, że nadejście lata oznacza u nas rozpoczęcie sezonu konkursowego. Nie inaczej jest i w tym roku. W naszym najnowszym konkursie wygrać możecie m.in. tydzień z flagowym, zelektryfikowanym, modelem Skody - Superb iV - czy szkolenie "vip" na torze w Bednarach!

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie? Tegoroczne wakacje są dla nas wyjątkowe. Wielu rodaków, w obawie przed koronawirusem, zrezygnowało z zagranicznych wyjazdów i zdecydowało się na urlop w kraju. Dla ogromnej liczby Polaków będzie to możliwość odkrywania uroków ojczyzny - kierowcy poznawać będą nowe szlaki.



Z tego względu nasz wakacyjny konkurs otrzymał nazwę "Piękna Polska". Zadaniem uczestników jest opisanie najładniejszej - waszym zdaniem - drogi w Polsce. Nie musimy chyba tłumaczyć, że nie chodzi nam o stan nawierzchni, ale wyjątkowość trasy - ciekawe atrakcje, urokliwe zakątki czy zróżnicowanie terenu dające np. frajdę z prowadzenia. W tej kwestii zostawiamy Wam pełną dowolność - musicie jedynie umotywować swój wybór, czyli przekonać nas (i pozostałych czytelników), że warto wybrać się na przejażdżkę tym właśnie odcinkiem. Jak to zrobić?



Z pomocą przychodzi formularz konkursowy. Po wypełnieniu (dane osobowe) i zaznaczeniu wymaganych zgód, za jego pomocą możecie opisać najciekawszą - Waszym zdaniem - drogę w Polsce. Formularz daje też możliwość załączenia zdjęć czy plików w formacie wideo. Możecie więc śmiało podzielić się nagraniami z podróży lub umotywować swój wybór samemu występując przed kamerą. Pamiętajcie jednak, że nie zwalnia to z konieczności podzielenia się swoimi wrażeniami z trasy na piśmie!



Uwaga - w konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnią posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Każdy z uczestników wysłać może po jednym zgłoszeniu.

Konkurs rozpoczyna się dziś - 06.07.2020, a termin nadsyłania prac mija 31.07.2020 o godzinie 23:59:59.

Zwycięzców wyłoni specjalna komisja składająca się m.in. z redaktorów naszego serwisu. Wyniki opublikujemy 8.08.2020.

Szczegółowy regulamin konkursu znajdziecie tutaj.



