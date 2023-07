Gwiazdor YouTuba kupił nowe Ferrari. Nie wytrzymało z nim nawet godziny

Spis treści: 01 Youtuberzy wiedzą, jak zwrócić na siebie uwagę

Czekał na to auto grubo ponad rok, a gdy już zasiadł za jego sterami, rozprawił się z nim w niecałą godzinę. Kilkadziesiąt minut wystarczyło, by nowe Ferrari 296 GTB zaczęło "rzucać" błędami jak wściekłe. Wadliwy egzemplarz? Być może, jednak youtuber w pewnym stopniu też się do tego przyłożył.

Youtuberzy wiedzą, jak zwrócić na siebie uwagę

Jake Paul to jeden z bardziej rozpoznawalnych twórców w Stanach Zjednoczonych. Kiedyś słynął tylko z tworzenia filmów i kontrowersji, jednak z biegiem lat większość energii zaczął poświęcać treningom i karierze sportowej. Zainteresowanie więc spadło, ale doświadczony youtuber dobrze wie, jak zwrócić na siebie uwagę.

Kupił Ferrari za 1,5 mln złotych. Po godzinie już się zepsuło

Odbiór nowego samochodu z salonu, to świetna okazja do nagrania odcinka i zrobienia czegoś szalonego. Jake na swoje nowe Ferrari 296 GTB czekał grubo ponad rok i już nie mógł się doczekać, aż siądzie za jego sterami. Nie minęła jednak chwila od wyjechania z salonu, a samochód już chciał do niego wrócić. Jak do tego doszło?

Spalił trochę gumy, a auto “rzucało” błędami

Zaraz po wyjeździe z salonu Jake udał się na duży plac, gdzie - jak można się domyślić - spalił gumę. Youtuber kręcił bączki bez opamiętania, jednak wreszcie coś go powstrzymało. Była to długa lista błędów, które zaczęły pojawiać na ekranie. Po kilku “bączkach" posłuszeństwa odmówił m.in. hamulec ręczny, selektor trybów jazdy oraz system stabilizacji toru jazdy. Na szczęście, jak to we włoskim aucie bywa, po krótkiej chwili wszystko wróciło do normy.

Ferrari 296 GTB to kosmicznie szybka hybryda

Auto, które odegrało w tym filmie główną role, to zupełna nowość w gamie włoskiego producenta. Ferrari 296 GTB to hybryda plug-in, która z pomocą benzynowego silnika V6 i dwóch silników elektrycznych, rozwija moc 830 KM i 740 Nm. Cały moment obrotowy na tylne koła przekazuje 8-biegowa przekładnia. Ferrari ważące blisko 1500 kg rozpędza się do pierwszej “setki" w mniej niż 3 sekundy, a jego prędkość maksymalna to nawet 340 km/h.

