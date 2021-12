Audi RS6 Hennessey to najszybsze auto do przewozu choinki?

Hennessey to amerykańska firma zajmująca się tuningowaniem samochodów, ale także produkująca własne, piekielnie szybkie bolidy. Jej założyciel nie ma jednak problemu z jeżdżeniem modelami konkurencji. Posiada na przykład Porsche 911 Turbo S (wzmocnione z 650 do 750 KM - wszak założył firmę tuningową, więc nie będzie jeździł "serią").

Tym razem jednak do eksperymentu postanowił wykorzystać rodzinne kombi, którym porusza się jego żona. Mowa konkretnie o Audi RS6, wzmocnionym do 800 KM! Świetny pojazd do wyprawy na zakupy i odwiezienia dzieci do szkoły. John Hennessey przymocował do bagażnika dachowego choinkę, a kierowca testowy stanął na początku długiej prostej.



Przypomnijmy, że seryjne Audi RS6 ma 600 KM, a jego prędkość maksymalna jest elektronicznie ograniczona do 305 km/h. Dodatkowe 200 KM pozwoliło na rozpędzenie się z choinką do... 184 mph, czyli 296 km/h. Świetny wynik, szczególnie w porównaniu do testowanego wcześniej 911 Turbo S, które pojechało "zaledwie" 273 km/h. Ale dodatkowy opór zrobił swoje - auto bez drzewka na dachu jechało nawet 330 km/h.



