Yamaha MT Tour pojawi się w Szczecinie

Impreza testowa Yamahy, poświęcona gamie motocykli Hyper Naked, powraca. Tym razem zapraszamy do salonu Moto 46 w Szczecinie. MT Tour to świetna okazja by zrozumieć, co ma na myśli Yamaha, zachęcając do "przejścia na Ciemną Stronę Japoni".

Zdjęcie Yamaha MT-09 /