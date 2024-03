Program "Skuter plus" to nowy pomysł polskiego rządu - jak informuje Business Insider. Będzie przeznaczony dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, np. bezrobotnych. Chodzi o osoby, które nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi na zakup własnego urządzenia do transportu, ale jednocześnie odmawiają przyjęcia ofert z Urzędu Pracy, tłumacząc się trudnościami z dojazdem do potencjalnego miejsca pracy.

Kiedy program "Skuter plus" wejdzie w życie?

Bezzwrotna pożyczka w ramach programu "Skuter plus" będzie finansowana przez odpowiednie instytucje lub agencje rządowe. Ich wysokość będzie uzależniona od konkretnych potrzeb beneficjenta. Rząd rozpoczął już działania, które mają wprowadzić program w życie. Zgodnie z założeniami program "skuter plus" ma wejść w życie już w 2025 roku.

Projekt ustawy jest integralną częścią tzw. kamieni milowych wpisanych w ramach KPO (Krajowego Programu Odbudowy) jako "Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy. Polska, jako beneficjent unijnego wsparcia, musi wypełniać te zobowiązania.

Co można kupić w ramach programu "Skuter plus"?

Resort pracy chce opracować mechanizm finansowania zakupu "środka transportu osobistego", którym może być nie tylko skuter. W grę będzie wchodzić również rower, a w skrajnych przypadkach nawet samochód. Pożyczki będą udzielane przez urzędy pracy, a zwrot będzie umarzany w wypadku, gdy beneficjent utrzyma pracę przez określony czas.

Pomysł budzi wiele kontrowersji zarówno wśród ekspertów i społeczeństwa. Finansowanie zakupu np. samochodu przez urząd pracy brzmi trochę jak przesada, ale zwolennicy programu podkreślają jak ważny jest czynnik integracji społecznej i ekonomicznej dla osób bezrobotnych.

Szczegóły dotyczące projektu ustawy oraz więcej zasad funkcjonowania programu "Skuter plus" poznamy dopiero za jakiś czas. Najpierw dokument musi zostać ukończony, a następnie trafić do konsultacji społecznych i parlamentarnych.

Aktualizacja - rząd wycofuje się z planu

Okazuje się, że pomysł finansowania środka transportu osobistego nie znajdzie się w projekcie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej poinformowało, że projekt nie zawiera udzielania finansowania dla osoby bezrobotnej na zakupu samochodu, skutera lub roweru.