Firma Nmoto, która od lat zajmuje się przerabianiem wyglądu nowoczesnych konstrukcji BMW, zaprezentowała swoje najnowsze dzieło. Mowa o specjalnym zestawie karoserii nazwanym Golden Age, który nawiązuje do słynnego już motocykla Henderson KJ Streamliner. Uprzedzając jednak komentarze - tak, chodzi o wyjątkowy model z 1936 roku, wyposażony w samodzielnie wykonany zestaw owiewek autorstwa O. Raya Courtneya.

Orley Ray Courtney był amerykańskim inżynierem i konstruktorem, który zasłynął wieloma autorskimi projektami do ówczesnych motocykli. Jego bez wątpienia najsłynniejsze dzieło dotyczyło 4-cylindrowego modelu Henderson Streamline zakupionego w 1929 roku. Courtney będący równocześnie ogromnym fanem motoryzacji, postanowił przenieść stylistykę nowoczesnych samochodów bezpośrednio do jednośladów. W taki sposób powstał zestaw pełnych owiewek nawiązujących do pojazdu Chrysler Airflow.

Reklama

Zdjęcie Nmoto Golden Age /

Wszystkie elementy nadwozia Courtney wykonał własnoręcznie przy pomocy prasy mechanicznej. Twórca pokusił się o dodanie zupełnie nowego zestawu zegarów, a nawet specjalnych samolotowych opon, które miały wpływać na komfort samej jazdy. Chociaż mężczyzna zgłosił swój projekt do urzędu patentowego, ostatecznie z braku czasu powstał zaledwie jeden egzemplarz tak przerobionego Streamlinera.

Kontynuacją wizji twórcy ma być wspomniany bodykit firmy Nmoto. Chociaż konstrukcja różni się niektórymi elementami od oryginalnej obudowy, przyznać trzeba, że poziom odwzorowania ogólnej stylistyki robi spore wrażenie. Wykonane w większości z włókna węglowego elementy uwzględniają m.in. przednią oraz tylną zabudowę motocykla, specjalnie wystylizowane kierunkowskazy, chromowany grill, reflektor z obudową, czy nawet wyprofilowaną przednią szybę. Całość - jak twierdzą autorzy, jest szalenie prosta w montażu i wymaga jedynie umiejętności radzenia sobie z oryginalnymi śrubami BMW Torx.

Zdjęcie Nmoto Golden Age /

Na obecną chwilę do kupna jest zestaw przystosowany wyłącznie do skutera BMW C 400 X. Być może jednak w przyszłości pojawia się specjalne bodykity skierowane także w stronę właścicieli innych jednośladów niemieckiego producenta. Cena? Ok 1500 dolarów.

***