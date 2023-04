Spis treści: 01 Stan motocykle jest ważniejszy niż rocznik

02 Motocykle sportowe klasy 125 do 10 000 zł

03 Aprilia RS4 125

04 Yamaha YZF-R125

05 KTM RC125

06 Honda CBR125

07 Nowe 125 w cenie używanego

Zmiany w przepisach przeprowadzone w 2013 roku dały nam możliwość poruszania się motocyklami klasy 125 posiadając jedynie prawo jazdy kat. B. Nowe motocykle sportowe tej klasy nierzadko kosztują nawet ponad 20 000 zł, ale na rynku maszyn używanych nietrudno znaleźć dobre oferty poniżej 10 000 zł.

Stan motocykle jest ważniejszy niż rocznik

Na początek warto wspomnieć, że w przypadku motocykli sportowych - nie tylko klasy 125 - rok produkcji gra drugorzędną rolę, a liczy się przede wszystkim stan techniczny i poziom utrzymania maszyny. W końcu kupujemy motocykl, by służył nam bezawaryjnie podczas dojazdów do pracy, szkoły lub na zajęcia, a nie po to, by zaraz po zakupie inwestować w jego naprawy i serwis.

Reklama

Motocykle 125 mają to do siebie, że ich modernizacje następują raz na kilka lat i nie oznaczają rewolucyjnych zmian, a raczej ulepszenia, które poprawiają komfort jazdy, przydatność na co dzień i obniżają koszty eksploatacji. Dlatego też czasem lepiej jest kupić motocykl o kilka lat starszy, ale dobrze utrzymany, zadbany i bez historii przygód - zwłaszcza jeśli mówimy o motocyklach sportowych.

Motocykle sportowe klasy 125 do 10 000 zł

Maszyny sportowe klasy 125 charakteryzują się efektownym wyglądem, bardziej sportową i nieco mniej wygodną pozycją za kierownicą niż w przypadku innych motocykli tej klasy. Choć dekadę temu motocykle tej klasy były traktowane przez producentów po macoszemu, od kilku lat przykładają oni znacznie większą uwagę do stylistyki i wyglądu, przez co kilkuletnie sportowe 125 nietrudno pomylić z motocyklem o większej pojemności.

Detale są bardziej dopracowane, a osiągi sportowych 125 pozwalają bez problemu poruszać się nawet drogami szybkiego ruchu. Prędkości rzędu 120-130 km/h nie są tu rzadkością. Spalanie w cyklu mieszanym oscyluje w okolicach 3 l/100 km, zatem jazda jest znacznie oszczędniejsza niż nawet najoszczędniejszym samochodem osobowym. Do tego sportowe 125 prowadzą się bardzo lekko i mają niewielkie rozmiary, co pozwala bez trudu filtrować przez miejskie korki w godzinach szczytu.

Aprilia RS4 125

RS4 125 to motocykl włoskiej marki Aprilia, należącej do grupy Piaggio. Włosi przywiązują ogromną wagę do wyglądu swoich motocykli, a co za tym idzie RS4 125 to motocykl bardzo stylowy, wyglądem przypominający sportowe maszyny klasy 1000 cm3. Jest stosunkowo duży, jak na maszynę sportową tej klasy, więc spodoba wyższym motocyklistom.

Wysokiej jakości zawieszenia i aluminiowa rama (rzadkość w klasie 125) gwarantują lekkie i precyzyjne prowadzenie, ale dzieje się to kosztem komfortu, co można odczuć na podziurawionych ulicach dużych miast. Silnik oferuje maksymalną dopuszczoną przez prawo moc 15 KM, a skuteczny układ hamulcowy pozwoli zawsze zatrzymać się w porę.

Za kwotę 10 000 zł możemy znaleźć 8-10 letnią Aprilię RS125 z przebiegiem około 20 000 km. Zwykle są to maszyny jeszcze bez ABS-u.

Dane techniczne Aprilia RS4 125:

Pojemność 125 cm3

Moc: 15 KM

Moment obrotowy: 11 Nm

Masa własna: 140 kg (z paliwem)

Wysokość siedzenia: 820 mm

Pojemność zbiornika paliwa: 14,5 l

Zdjęcie Aprilia RS4 125 w wersji Max Biaggi Edition / Informacja prasowa

Yamaha YZF-R125

Yamaha to znana japońska marka, która od lat ceniona jest za budowanie trwałych i efektownych motocykli. Nie inaczej jest w przypadku R125 - to sportowy motocykl nawiązujący wyglądem do większych modeli - R6 i R1. Porządne zawieszenia, sportowa pozycja za kierownicą (siedzi się dość wysoko, w pochyleniu do przodu i z mocno podgiętymi nogami na podnóżkach) nie jest może wybitnie wygodna, ale daje poczucie jazdy na prawdziwie sportowej maszynie, dlatego ten motocykl jest tak lubiany przez młodych duchem motocyklistów poszukujących mocniejszych wrażeń. 15 KM generowane przez trwały jednocylindrowy, chłodzony cieczą silnik pozwala osiągać prędkości maksymalne rzędu 120 km/h i bezproblemowo utrzymywać przelotową na poziomie około 100 km/h przy spalaniu około 3 litrów na setkę.

Yamaha dobrze trzyma wartość co oznacza, że za 10 000 zł kupimy R125 z roczników 2010-2013. Za młodsze egzemplarze trzeba dopłacić

Dane techniczne Yamaha YZF-R125:

Pojemność 125 cm3

Moc: 15 KM

Moment obrotowy: 12,4 Nm

Masa własna: 140 kg (z paliwem)

Wysokość siedzenia: 825 mm

Pojemność zbiornika paliwa: 11,5 l

Zdjęcie Yamaha YZF-R125 na prawo jazdy kategorii B / Informacja prasowa

KTM RC125

RC125 to przedstawiciel austriackiej marki KTM, specjalizującej się w bardziej radykalnych motocyklach - zarówno pod kątem wyglądu, jak i osiągów. Taki też jest RC125. Bardzo charakterystyczny wygląd KTM-a nie każdemu przypadnie do gustu. Kratownicowa, lakierowana na pomarańczowo rama, nietypowa przednia owiewka, czy krzykliwe pomarańczowe koła to ukłon raczej w stronę młodych kierowców.

KTM ma mocny i donośnie brzmiący silnik, jeszcze bardziej radykalną pozycję za kierownicą niż Yamaha i Aprilia. Rozmiarowo to stosunkowo duży i przestronny motocykl (rama pochodzi od modelu 390). Podzespoły KTM-a nie pracują tak płynnie jak te w Yamasze - skrzynia biegów wymaga zdecydowania, zawieszenia są twarde i sztywne, ale KTM-a polubią ci, którzy lubią prędkość - to najszybszy z proponowanych motocykli. Prędkość maksymalna to blisko 140 km/h.

W przypadku KTM-a warto dokładnie przyjrzeć się stanowi motocykla przed zakupem, a nawet zaangażować mechanika - zdarzają mu się chochliki w elektryce, co może być kłopotliwe w eksploatacji.

KTM, choć to świetna maszyna, nie cieszy się takim zaufaniem jak Yamaha, czy inne japońskie marki, przez co za 10 000 zł możemy kupić znacznie młodszy motocykl. Za "dychę" możemy znaleźć nawet maszyny z rocznika 2015-2016, nierzadko wyposażone w seryjny ABS.

Dane techniczne KTM RC125:

Pojemność 125 cm3

Moc: 15 KM

Moment obrotowy: 11,8 Nm

Masa własna: 135 kg (z paliwem)

Wysokość siedzenia: 820 mm

Pojemność zbiornika paliwa: 10 l

Zdjęcie KTM RC125 to radykalnie wyglądający motocykl sportowy / Informacja prasowa

Honda CBR125

Honda to kolejny przedstawiciel japońskiej szkoły budowania motocykli. Jego dużą zaletą jest trwałość i bezawaryjność, tanie i stosunkowo łatwo dostępne części. To też najwygodniejszy motocykl wśród sportowych 125 - pozycja zupełnie nie przypomina tej na pozostałych proponowanych maszynach. Jest bardziej turystyczna, wyprostowana.

Honda jest łagodna, oszczędna i nie zwraca na siebie nadmiernej uwagi przechodniów. Zawieszenia są bardziej komfortowe i miękkie niż u konkurencji, ale CBR125 to też stosunkowo mały motocykl, skierowany raczej do niższych motocyklistów. Osiągami również nieco ustępuje konkurencji powyżej - moc maksymalna wynosi 13,3 KM, więc nie wyczerpuje limitu na prawo jazdy kat B.

Cenowo plasuje się na poziomie Aprilii, co oznacza, że za 10 000 zł możemy znaleźć maszynę z rocznika 2012-2014. Warto wybrać model produkowany po 2010 roku, w którym CBR125 przeszło większą modernizację techniczną i stylistyczną.

Dane techniczne Honda CBR125:

Pojemność 125 cm3

Moc: 13,3 KM

Moment obrotowy: 10,1 Nm

Masa własna: 137 kg (z paliwem)

Wysokość siedzenia: 795 mm

Pojemność zbiornika paliwa: 13 l

Zdjęcie Honda CBR125 to sportowo wyglądający motocykl uniwersalny na prawo jazdy kat. B / Informacja prasowa

Nowe 125 w cenie używanego

Na rynku można rozejrzeć się również za nowym motocyklem sportowym klasy 125 w cenie do 10 0000 zł, jednak nie będzie to produkt tak renomowanych marek jak japońska "wielka czwórka" (Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki), czy maszyny włoskich producentów. Warto poszukać w ofercie Rometa, Junaka, marek takich jak Barton i Zipp (produkowane w Chinach), czy hiszpański Rieju. Mogą one nieco odstawać pod względem jakości wykonania, osiągów i jakości wykorzystanych części, spasowania elementów, czy trwałości, ale to nowe motocykle z gwarancją, co oznacza, że nie miały za sobą żadnych przygód.

***