Motocykle 7 grzechów głównych początkującego motocyklisty. Jak przeżyć pierwszy sezon?

Przyjmijmy, że właśnie zdecydowałaś/zdecydowałeś się kupić swój pierwszy w życiu motocykl bądź skuter.

Oczywiście ważny jest sam sposób użytkowania w przyszłości takiej maszyny, ale nie mniej istotne są także takie kwestie, jak wzrost czy nawet waga jeźdźca.

Jak zatem wybrać "pod siebie" konkretny motocykl? Przede wszystkim nie warto kupować nowego lub po prostu droższego egzemplarza. Powód jest prozaiczny: wystarczy chwila rozkojarzenia i możemy uszkodzić nawet na parkingu przy minimalnej prędkości chociażby owiewkę lub osłonę alternatora.

O ile w starszym sprzęcie dodatkowa rysa na błotniku czy pęknięta tylna lampa to nie dramat, to w nowych jednośladach koszty części mogą okazać się niebotycznie drogie a i z dostępnością czasem jest niemały problem.

Reklama

W przypadku starszych i zarazem popularnych modeli powinniśmy szybko znaleźć używaną cześć lub nawet nowy element w formie zamiennika.

Wiosek zatem jest jeden: na początek wybierz używane dwa kółka a im bardziej znany na rynku wtórnym pojazd, tym większy będziesz mieć wybór wśród wystawionych do sprzedaży motocykli a koszty materiałów eksploatacyjnych i serwisu nie powinny być wysokie.

Kupujemy pierwszy motocykl: moc i pojemność a może waga oraz wysokość kanapy?

Na pewno jednak każdy początkujący miłośników dwóch kółek wie, czy jego obiektem zainteresowania jest hard enduro, naked, chopper a może turystyk koniecznie ze zintegrowanymi kuframi bocznymi.

Pamiętajcie jednak o tym, aby poszukiwania pierwszego motocykla nie zawężać do konkretnego modelu a jeszcze bardziej i rocznika, malowania lub wersji (z owiewką, bez owiewki).

Może się bowiem okazać, że w kraju są 2 egzemplarze spełniające nasze oczekiwania a najbliższy do zobaczenia jednoślad stoi np. 300 km od naszego domu a kolejny... już się sprzedał.

Zdjęcie Drogi i posiadający pojemność 2500 ccm cruiser (na zdjęciu) to nie najlepszy pomysł na pierwszy motocykl. Ale nisko osadzone siodło na pewno ułatwia podparcie nogi / Pawel Murzyn/East News / East News

Dlatego zamiast iść w stronę dużych pojemności i wyższych mocy lepiej skupić się na wysokości kanapy oraz wadze motocykla. W pierwszym przypadku wysoki moment obrotowy może nawet przeszkadzać, bo wystarczy czasem wilgotna nawierzchnia, aby doszło do uślizgu tylnego koła - skończyć się może na strachu albo na wywrotce i zakończeniu przedwcześnie sezonu, bo dobre serwisy motocyklowe mają pełne obłożenie w zasadzie przez większą część roku.

Z kolei niżej umieszczone siodło pozwoli nam na dobre podparcie nóg, co ma znaczenie przy przepychaniu i manewrowaniu naszym jednośladem na parkingu czy przy dystrybutorze. Dobrze jest też wybrać lżejszy model z tego samego powodu, co wysokość kanapy - po prostu ważący 205 kg sprzęt jest łatwiejszy do opanowania niż taki, co waży 225 kg. Chociaż różnica 15-20 kg wydaje się znikoma, to naprawdę będzie zauważalna.

Starszy, ale w lepszym stanie technicznym?

Jeżeli mamy na oku wytypowane 2-3 modele, to warto porównać nie tylko cenę, za którą sprzedający wystawił swój pojazd, ale też wyposażenie konkretnego motocykla.

Zdecydowanie polecamy wersje z układem ABS, a jeżeli mamy zamiar jeździć po Polsce i Europie, to miłym dodatkiem będzie zamontowany już centralny kufer albo gmole chroniące motocykl w razie wywrotki.

Zdjęcie Jeżeli kupujemy motocykl do dalszych wyjazdów przyda się nam np. większa owiewka chroniąca przed wiatrem i deszczem / Karol Porwich East News / East News

Na pewno nie warto zakładać, że nowszy o rok czy dwa sprzęt będzie w lepszym stanie technicznym. Przebieg też nie jest tutaj wyznacznikiem, zwłaszcza w dużych turystykach, gdzie "naloty" po 70 000-80 000 nie są niczym niezwykłym.

Warto jednak zobaczyć nie jeden a kilka sztuk tego samego modelu, żeby na własnej skórze (i pośladkach) przekonać się czy to na pewno sprzęt dla nas. Bo czasem takie detale, jak szerokość kanapy, odległość do kierownicy a nawet brak regulacji manetki sprzęgła i hamulca mogą wykluczyć dany motocykl i nie będzie to wina konkretnej sztuki a naszej budowy ciała (np. krótkie ramiona i palce jeźdźca).

Ze względu na rozległość tematyczną kwestię technicznej weryfikacji stanu silnika, opon czy stanu plastikowych owiewek poruszymy w kolejnym poradniku.

Pomagajmy Ukrainie - Ty też możesz pomóc

***