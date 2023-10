Jesteś w Sosnowcu, a w lusterku motocykl BMW? Lepiej szybko zrób miejsce

Spis treści: 01 Nowa siedziba warta 27 milionów

Sosnowieckie pogotowie prężnie się rozwija, bowiem właśnie trwa budowa zupełnie nowej siedziby SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego (Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej). Na razie nowa baza pogotowia jest jeszcze w stanie surowym, ale sosnowieckie pogotowie rozbudowuje również swoją flotę pojazdów. Kilka dni temu do służby dołączył zupełnie nowy pojazd - tym razem nie jest to typowy ambulans, a motocykl ratunkowy, który będzie pomagał mieszkańcom województwa śląskiego.

Nowa siedziba warta 27 milionów

Nowa siedziba sosnowieckiego pogotowia będzie nowoczesną jednostką wyposażoną w zaawansowane urządzenia mające pomóc w ratowaniu życia poszkodowanych w wypadkach i nie tylko. Koszt tej inwestycji sięga 27 milionów złotych, a budowa ma zakończyć się w 2024 roku. Samorząd województwa wsparł tę inwestycję o dodatkowe 20 milionów złotych. Budowa ruszyła 19 stycznia 2023 roku.

Trzy nowe ambulanse za 2,4 miliona złotych

Siedziba ma być również bazą 8 zespołów ratunkowych. W związku z tym podpisano umowę na dostarczenie trzech nowych ambulansów typu "C" (samochodów ratunkowych), na wartość 2,4 miliona złotych. Zdecydowaną większość tych kosztów pochodzi z dotacji województwa śląskiego - Marszałek województwa Jakub Chełstowski przeznaczył na ten cel 2,3 miliona złotych, a pozostała kwota to środki własne sosnowieckiego SPZOZ. Ambulanse mają zostać dostarczone w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

Zdjęcie Moto-ambulans sosnowieckiego pogotowia / Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / materiały prasowe

Motocykl ratunkowy wart małą fortunę

Do służby w sosnowieckim pogotowiu trafił też zupełnie nowy motocykl ratunkowy, wyposażony w sprzęt potrzebny do ratowania życia. Na pokładzie jest między innymi defibrylator. Bazą ambulansu jest BMW R1250 RT - nowoczesny i wyposażony w najnowsze zdobycze techniki i systemy bezpieczeństwa motocykl turystyczny. Wartość tej inwestycji to mała fortuna - kosztował 268 tys. zł, z czego 180 wyłożyło województwo śląskie, a pozostałe środki to kapitał sosnowieckiego pogotowia.

Zdjęcie Ratownik motocyklowy sosnowieckiego pogotowia / Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / materiały prasowe

Ambulans jest oczywiście odpowiednio oklejony tak aby był widoczny z daleka, ma wymaganą sygnalizację świetlną i dźwiękową, a także pełne wyposażenie ratunkowe. Sosnowieckie pogotowie ma w swoich szeregach wykwalifikowanego ratownika-motocyklistę, zatem motoambulans powinien dołączyć do służby już niebawem. Z uwagi na pogarszające się warunki pogodowe może to być dopiero na wiosnę przyszłego roku, ale niewykluczone, że ruszy na ratunek jeszcze w tym roku.

Będzie to już drugi motoambulans w służbie sosnowieckiego pogotowia, bowiem od 2018 w pogotowiu służy również inny motocykl utrzymywany przez Fundację Ratownictwo Motocyklowe Polska.