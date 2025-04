O co chodzi rowerzyście, gdy pokazuje coś takiego? To konkretna informacja

To najbardziej podstawowe gesty rowerzystów, których uczy się nawet dzieci w szkole i ćwiczy podczas egzaminu na kartę rowerową. Podobnie jak kierowcy, rowerzyści także muszą zawczasu sygnalizować zamiar wykonania skrętu. Odbywa się to oczywiście poprzez podniesienie i wyprostowanie lewego lub prawego ramienia w bok. W zależności od wybranej strony wysyła się w ten sposób komunikat o zamiarze skrętu w lewo lub prawo.

Rowery nie mają kierunkowskazów i nie mają także świateł stopu. Zwykle nie jest to problemem, ponieważ rekreacyjni rowerzyści poruszają się z niedużymi prędkościami. Co innego w przypadku cyklistów na szybkich, szosowych rowerach. Widząc szybko poruszającego się kolarza, a szczególnie ich grupę, warto zwrócić szczególną uwagę na komunikat sygnalizowany poprzez wyciągnięcie dłoni w bok i poruszenie nią w górę i w dół. Oznacza on zmniejszanie prędkości, co powinno dać nam czas na odpowiednią reakcję.