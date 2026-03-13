W skrócie W lutym 2026 r. w Polsce zarejestrowano 2572 nowe motocykle, co jest najlepszym wynikiem lutego w historii PZPM.

Liderem rynku motocykli pozostaje Honda, a podium uzupełniają Yamaha i BMW.

Segment motocykli 125 cm3 dominuje na rynku, notując wzrost rejestracji o 31,4 proc. w lutym.

Tegoroczna zima była wyjątkowo uporczywa dla motocyklistów - śnieżna i mroźna przez bardzo długie tygodnie. Na rynku jednośladów w Polsce nie doszło jednak do stagnacji czy spadku sprzedaży związanego z zimową aurą. Wręcz przeciwnie - początek roku rozpoczął się bardzo optymistycznie, a tak dobrego lutego w historii statystyk prowadzonych przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jeszcze nie było.

Najlepszy luty w historii. Sprzedano w Polsce ponad 2,5 tys. nowych motocykli

W lutym 2026 r. zarejestrowano w Polsce 2572 nowe motocykle (wzrost o 366 sztuk), co jest wynikiem o 16,6 proc. wyższym niż rok wcześniej. Jednocześnie jest to najlepszy rezultat lutego w historii notowań PZPM.

Jeszcze bardziej imponująco wygląda wynik po dwóch pierwszych miesiącach roku. Od stycznia do końca lutego w Polsce zarejestrowano 4375 nowych motocykli, czyli aż o 26,6 proc. więcej niż w rekordowym dotychczas 2024 r. Przypomnijmy, że to właśnie wtedy statystyki zostały niejako sztucznie podbite, co miało związek z wyprzedażą motocykli niespełniających normy emisji spalin EURO 5+. Tegoroczny wynik pokazuje zatem, że popyt na jednoślady utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie nawet bez dodatkowych rabatów czy wyprzedaży.

Honda ponownie liderem rynku motocykli. Na podium bez zaskoczenia

W rankingu producentów od lat niewiele się zmienia, a liderem pozostaje Honda. W lutym japońska marka zanotowała 563 rejestracje, choć oznacza to niewielki spadek o 5 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Natomiast od początku roku zarejestrowano już 1047 motocykli Hondy, dzięki czemu producent z Minato ponownie zaczyna wyraźnie odjeżdżać konkurencji.

Na podium nie ma zaskoczenia - na drugim miejscu znajduje się Yamaha, która w lutym osiągnęła wynik 346 rejestracji (wzrost o 15 proc.). W ujęciu dwóch pierwszych miesięcy 2026 r. marka może pochwalić się jeszcze lepszym rezultatem - 612 zarejestrowanych motocykli, czyli aż o 48 proc. więcej niż rok wcześniej.

Podium zamyka BMW. Niemiecki producent zanotował w lutym 244 rejestracje, co oznacza wzrost aż o 50 proc. w porównaniu z lutym ubiegłego roku. Od początku 2026 r. zarejestrowano już 363 egzemplarze, czyli o 26 proc. więcej niż rok wcześniej. W pierwszej piątce najpopularniejszych marek znalazły się jeszcze Romet i Suzuki. Tuż za nimi uplasowały się Triumph oraz Zontes, a pierwszą dziesiątkę uzupełniają QJ Motor, Kawasaki i Junak.

Za lwią cześć sprzedaży motocykli BMW odpowiada R 1300 GS. BMW materiały prasowe

Motocykle 125 rządzą na rynku. Polacy pokochali jednoślady na kat. B

Pod względem pojemności silnika zdecydowanym liderem pozostaje segment 125 cm3. W lutym zarejestrowano 1534 motocykle tej klasy, co oznacza wzrost aż o 31,4 proc. Udział tego segmentu w rynku wynosi obecnie 35,1 proc.

Największą popularnością cieszą się motocykle określane przez PZPM jako Street - czyli tzw. naked - które w lutym osiągnęły wynik 1188 rejestracji. Na drugim miejscu znalazła się kategoria ON-OFF (Adventure) z wynikiem 1048 sztuk, a podium zamknęły duże skutery (Big Scooter) z liczbą 901 rejestracji. Co istotne, wzrosty odnotowano niemal w każdym segmencie rynku także w mniej popularnych klasach, takich jak Supersport czy Sport-Tourer.

Polacy sprowadzili w lutym mniej używanych motocykli

Równolegle z rynkiem nowych motocykli Polacy wciąż chętnie sprowadzają maszyny z zagranicy, jednakże wynik odnotowany w lutym jest o 13 proc. niższy w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej - zarejestrowano 5329 używanych motocykli. Nie można jednak mówić, że jest to słaby rezultat, ponieważ to trzeci najlepszy luty w historii statystyk.

Najczęściej nad Wisłę sprowadzane są jednoślady marek Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki i BMW. Liderem wśród motocykli używanych również jest Honda - w styczniu i lutym zarejestrowano 2027 egzemplarzy z drugiej ręki. Yamaha odnotowała 1474 rejestracje, a Suzuki 853.

Do Polski najczęściej importowane są motocykle marki Honda, Yamaha, Kawasaki, BMW i Suzuki. 123RF/PICSEL

Motorowery rosną w siłę. Sukces jest, ale skromny

Pozytywne informacje napływają także z rynku motorowerów, choć w tym przypadku wyniki są znacznie skromniejsze. W lutym zarejestrowano 645 nowych motorowerów, z czego aż 179 stanowiły modele elektryczne. W rankingu marek dominują Romet (194 szt.), Junak (146 szt.) oraz Znen (120 szt.). Spośród tej trójki jedynie Znen zanotował wzrost sprzedaży o 25 proc.

Polacy sprowadzili także 494 używane motorowery, czyli o 228 mniej niż rok wcześniej. Najczęściej były to jednoślady marek Romet, Peugeot, AWO/SIMSON oraz SYM.

