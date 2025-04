Sukces dwóch topowych motocykli Adventure, które obecnie wiodą prym na rynku, ma swoje korzenie w przeszłości. Zarówno seria GS, jak i Africa Twin, zadebiutowała w Rajdzie Paryż-Dakar, gdzie przetestowana została w niezwykle trudnych warunkach. Była to jednak dobra pozycja wyjściowa do dalszego rozwoju i stworzenia wersji cywilnej, która nie musiała być już tak bardzo "ekstremalna".

Ten poligon doświadczalny w perspektywie czasu był jednak nieoceniony, bo natychmiast obnażył wszystkie wady konstrukcyjne, konieczność poprawek i wprowadzenia zmian. Dojście do tego samego poziomu testując motocykl podczas standardowych testów drogowych zajęłoby co najmniej kilka lat dłużej.

Każda kolejna generacja CRF1100L jest doskonałą, przemyślaną i rozsądną ewolucją. Jeżeli macie wrażenie, że pojawiały się jakieś bolączki w poprzednikach, to gwarantuję wam, że poprawki pojawiły się w modelu na rok 2024. Dodano więcej mocy, delikatnie usprawniono elektronikę i kilka mniej lub bardziej znaczących aktualizacji. Na koniec dnia nijak mają one przy największej zmianie, jaka kompletnie odmieniła prowadzenie i dzielność terenową wersji Adventure Sports

Przednia felga o średnicy 19-cali to zmiana, którą można poczuć już po pierwszych przejechanych kilometrach na asfalcie. W poprzedniku zamontowane było koło w rozmiarze 21-cali, na którym założona była opona 90/90-21. To rozmiar charakterystyczny dla terenowych motocykli, który ma przede wszystkim wspierać zdolność jazdy w off-roadzie.

Nie do końca jestem przekonany, czy jest to dobra zmiana. Wersja Adventure Sports od zawsze kojarzyła się z off-roadowym charakterem i dodatkami, które mają wspierać jazdę w terenie. Trzeba się przyzwyczaić do nowego, co w pewnym stopniu jest reakcją na panujące na rynku trendy.