Zmiany w kalendarzu F1

​W kalendarzu tegorocznych mistrzostw świata Formuły 1 wprowadzono kolejne zmiany i obecnie znajduje się w nim 17 rund. Z powodu pandemii koronawirusa odwołano Grand Prix Chin, ale dołączono wyścig w Turcji i dodano drugi w Bahrajnie.

Zdjęcie Sporo zmian w kalendarzu F1 /Getty Images

Datę zmagań w Turcji wyznaczono na 15 listopada. Poprzednio kierowcy F1 rywalizowali w tym kraju w 2011 roku.

GP Chin pierwotnie było zaplanowane na 19 kwietnia, ale jeszcze w lutym zostało przełożone z powodu Covid-19. Los tej imprezy od dłuższego czasu był poważnie zagrożony, a we wtorek potwierdzono, że w tym roku się ona nie odbędzie. Kilka miesięcy temu przełożono również mające się także początkowo odbyć w kwietniu GP Wietnamu. Jak na razie jeszcze jednak oficjalnie nie poinformowano o odwołaniu tych zawodów.



Zgodnie z wtorkowym komunikatem Bahrajn ma być gospodarzem dwóch wyścigów - 29 listopada i 6 grudnia. To trzeci przypadek w tym roku, by na jednym torze rywalizowano dwukrotnie. Wcześniej miało to miejsce w Austrii i Wielkiej Brytanii. Sezon ma zostać zakończony 13 grudnia za sprawą GP Abu Zabi.



Wszystkie sześć z tegorocznych rund MŚ, które już się odbyły, zorganizowano w Europie i bez udziału publiczności. Pierwszym z udziałem kibiców ma być GP Rosji w Soczi, które zaplanowane jest na 27 września.



Przed wtorkowym komunikatem potwierdzonych było 13 zawodów, wyłącznie na Starym Kontynencie. Pierwotny kalendarz, ogłoszony przed pandemią, zakładał 22 rundy MŚ.