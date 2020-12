Zaskakujący czas Kubicy na testach w Abu Zabi

Robert Kubica z teamu Alfa Romeo uzyskał czwarty czas podczas posezonowych testów Formuły 1, jakie we wtorek odbyły się na torze Yas Marina w Abu Zabi. Najszybszy był dwukrotny mistrz świata Hiszpan Fernando Alonso.

Początkowo testy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich były zaplanowane na trzy dni, ale w powodu zagrożenia Covid-19 ograniczono je tylko do jednego. Mieli w nich uczestniczyć wyłącznie młodzi kierowcy, którzy w dorobku nie mieli więcej niż dwa starty w F1, ale w drodze wyjątku do udziału dopuszczono także zawodników bardziej doświadczonych, którzy w sezonie 2020 z różnych przyczyn nie mieli stałego miejsca w ekipach wyścigowych.



To właśnie dzięki tej decyzji udział wziął m.in. Kubica, kierowca rezerwowy i testowy w ekipie Alfy, który w tym roku uczestniczył tylko w pięciu treningach, oraz dwukrotny mistrz świata Hiszpan Fernando Alonso, który po przerwie wraca w 2021 do rywalizacji w zespole Renault.



Alonso, który był najszybszy także w sesji przedpołudniowej (Kubica miał wtedy siódmy rezultat) uzyskał czas 1.36,333 i przejechał 104 okrążenia. Drugi wynik - 1.36,595 zanotował Holender Nyck de Vries z Nercedesa, a trzeci - 1.1.36,840 drugi kierowca tego zespołu Belg Stoffel Vandoorne.



Kubica był czwarty z czasem 1.37,446. Polak w sumie przejechał 89 okrążeń.



Najsłabiej wypadł syn siedmiokrotnego mistrza świata Michaela Schumachera. Mick, który od sezonu 2021 będzie kierowcą ekipy Haas, w Abu Zabi miał czas 1.39,947.



Wyniki testów w Abu Zabi:



1. Fernando Alonso (Hiszpania/Renault) 1.36,333 (104 okrążenia)

2. Nyck de Vries (Holandia/Mercedes-AMG) 1.36,595 (110)

3. Stoffel Vandoorne (Belgia/Mercedes-AMG) 1.36,840 (82)

4. Robert Kubica (Polska/Alfa Romeo) 1.37,446 (89)

5. Yuki Tsunoda (Japonia/AlphaTauri) 1.37,557 (122)

6. JUri Vips (Estonia/Red Bull) 1.37,770 (100)

7. Antonio Fuoco (Włochy/Ferrari) 1.37,817 (126)

8. Callum Ilott (W. Brytania/Alfa Romeo) 1.37,826 (93)

9. Guanyu Zhou (Chiny/Renault) 1.37,902 (98)

10. Jack Aitken (W. Brytania/Williams) 1.38,153 (78)

11. Robert Szwarcman (Rosja/Ferrari) 1.38,157 (129)

12. Sebastien Buemi (Szwajcaria/Red Bull) 1.38,284 (76)

13. Marino Sato (Japonia/AlphaTauri) 1.38,495 (127)

14. Roy Nissany (Izrael/Williams) 1.39,800 (75)

15. Mick Schumacher (Niemcy/Haas) 1.39,947 (125)