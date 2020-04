Szalony terminarz wyścigów F1!

​Niemiecki dziennik "Bild" ujawnił wstępny projekt kalendarza sezonu 2020 Formuły 1, jaki otrzymał z "dobrze poinformowanych źródeł". Wynika z niego, że promotor cyklu Liberty Media planuje przeprowadzenie 17 wyścigów.

Zdjęcie Kalendarz byłby bardzo napięty... /Getty Images

W kalendarzu F1, który był zatwierdzony jeszcze w ubiegłym roku przed pandemią koronawirusa, planowano 22 rundy mistrzostw świata.

Teraz, jak twierdzi dziennik, sezon - zgodnie z przewidywaniami - rozpoczną dwa wyścigi o Grand Prix Austrii na Red Bull Ringu w dniach 5 i 12 lipca. 26 lipca i 2 sierpnia kierowcy będą walczyli o GP Wielkiej Brytanii na Silverstone.



Kolejna runda to spore zaskoczenie, "Bild" twierdzi, że także dwa wyścigi - GP Węgier na Hungaroringu - zostaną rozegrane w dniach 16 i 18 sierpnia.



W projekcie kalendarza, który ujawniła gazeta, nie ma natomiast trzech wyścigów uznawanych przez lata za jedne z najważniejszych w sezonie.

To Grand Prix Belgii na Spa-Francorchamps, Włoch na Monzie i Holandii na Zandvoort.



W Belgii - jak pisze "Bild", powodem są przepisy zabraniają organizacji imprez masowych, we Włoszech nadal trudno przewidzieć, jak się będzie rozwijała pandemia, natomiast w Holandii wyścig F1 zwyczajnie się nie będzie opłacał bez udziału publiczności.



Uwagę zwraca natomiast fakt, że terminarz jest niezwykle intensywny i w większości przypadków wyścigi miałyby się odbywać co tydzień, co dla zespołów i kierowców będzie stanowiło niezwykłe wyzwanie logistyczne.



Kalendarz F1 2020 (według "Bilda"):



5 lipca - GP Austrii

12 lipca - GP Austrii

26 lipca - GP Wielkiej Brytanii

6 sierpnia - GP Wielkiej Brytanii

16 sierpnia - GP Węgier

18 sierpnia - GP Węgier

6 września - GP Azerbejdżanu

20 września - GP Singapuru

27 września - GP Rosji

4 października - GP Chin

11 października - GP Japonii

25 października - GP USA

1 listopada - GP Meksyku

8 listopada - GP Brazylii

22 listopada - GP Wietnamu

6 grudnia - GP Bahrajnu

13 grudnia - GP Abu Zabi