Syn Schumachera coraz bliżej F1. Zastąpi Kubicę?

​Niemiec Mick Schumacher po raz pierwszy w karierze weźmie udział w oficjalnym treningu przed wyścigiem o Grand Prix Formuły 1. Syn legendarnego kierowcy Michaela poprowadzi bolid Alfa Romeo Racing Orlen 9 października na Nuerburgring.

Zdjęcie Mick Schumacher z sukcesami startuje w Formule 2 /Getty Images

21-letni Mick Schumacher jest członkiem akademii Ferrari, obecnie prowadzi w klasyfikacji generalnej Formuły 2.

Reklama

To nie będzie jego pierwsze doświadczenie z bolidem F1 - próbował swoich sił podczas testów w 2019 roku w pojazdach Alfa Romeo oraz Ferrari.



"Mój pierwszy występ podczas weekendu wyścigowego będzie miał miejsce przed niemiecką publicznością i to sprawia, że ten moment jest jeszcze bardziej szczególny. Dziękuję Alfa Romeo i akademii Ferrari za tę szansę ponownego posmakowania atmosfery Formuły 1 półtora roku po testach w Bahrajnie. Przez najbliższe 10 dni będę się przygotowywał, żebym mógł jak najlepiej wykonać swoją pracę i zebrać dużo cennych danych dla zespołu" - powiedział Schumacher, cytowany na oficjalnej stronie internetowej Alfa Romeo Racing Orlen.



Schumacher wystąpi w jednym z treningów 9 października, dwa dni przed wyścigiem o Grand Prix Niemiec, 11. rundą mistrzostw świata. Zasiądzie w bolidzie na co dzień prowadzonym przez Włocha Antonio Giovinazziego.



Michael Schumacher to jeden z najwybitniejszych kierowców F1 w historii. Wciąż jest rekordzistą pod względem liczby wygranych wyścigów - 91 - oraz liczby tytułów mistrza świata - siedem. Jego wyczyny może niebawem poprawić sześciokrotny triumfator cyklu Brytyjczyk Lewis Hamilton, który zwyciężył w rywalizacji o GP już 90 razy.



Kierowcą testowym Alfa Romeo jest Robert Kubica, który także startował już w sesjach treningowych w obecnym sezonie.