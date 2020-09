Schumacher coraz bliżej Formuły 1. Pozycja Kubicy zagrożona?

​Syn słynnego kierowcy Mick Schumacher może jeszcze w tym roku wziąć udział w oficjalnych treningach Formuły 1. Niemiecka telewizja RTL poinformowała, że prawdopodobnie wsiądzie do bolidu Haas F1 Team lub Alfa Romeo Racing Orlen, w którym kierowcą testowym jest Robert Kubica.

Zdjęcie Mick Schumacher świetnie sobie radzi w Formule 2 /Getty Images

Obie ekipy jeżdżą na silnikach Ferrari, czyli zespołu, w którym przez wiele lat startował Michael Schumacher. "Rozmowy trwają i wszystko wskazuje na to, że Mick zostanie zaproszony do wzięcia udziału w treningach" - podała niemiecka telewizja.

Reklama

W niedzielę 21-letni Mick Schumacher zasiądzie za kierownicą starego Ferrari F2004. To właśnie w nim jego ojciec 16 lat temu zdobył swój siódmy i ostatni tytuł mistrza świata.



"Jestem taki podekscytowany faktem, że przejadę się legendarnym Ferrari mojego ojca. Nie mogę doczekać się niedzieli w Mugello" - napisał na Twitterze Mick Schumacher.



O tym, że syn Michaela jest bliski transferu do Formuły 1 mówi się już od dłuższego czasu. W zeszłym tygodniu na Monzie świętował swoje pierwsze w tym sezonie zwycięstwo w Formule 2. Obserwował to szef Ferrari Mattia Binotto.