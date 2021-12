Formuła 1 F1. Hamilton odrobił straty do Verstappena!

Informując w piątek o inicjatywie, PKN Orlen podkreślił, iż zespół Alfa Romeo Racing Orlen "chce w ten sposób wesprzeć chłopca i wyrazić podziw dla jego woli walki". "Bolidy Alfa Romeo Racing Orlen z rysunkiem Pana Torpedy staną do rywalizacji w niedzielę, 12 grudnia" - zapowiedział koncern. Jak przypomniano w informacji, Grand Prix Abu Zabi jest ostatnim wyścigiem F1 w sezonie 2021.

"Pan Torpeda" to przydomek, jaki otrzymał Natan Gajk, który walczy z neuroblastomą, czyli jednym z najrzadszych nowotworów, który dotyka dzieci. "Przez ostatnie trzy lata Natanek przeszedł wiele cykli chemioterapii, a wiosną tego roku również operację usunięcia guza mózgu. Historia Pana Torpedy poruszyła świat sportu, który mocno solidaryzuje się z chłopcem" - podkreślił PKN Orlen.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zaznaczył, że zaangażowanie koncernu w Formułę 1, i w ogóle w sponsoring sportowy, ma charakter nie tylko biznesowy. "Równie ważny jest dla nas wymiar społeczny. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem pasji i woli walki Natana. Wierzymy, że jego rysunek na bolidzie Alfa Romeo Racing Orlen podczas Grand Prix Abu Zabi sprawi mu radość i wzmocni w walce z ciężką chorobą" - powiedział Obajtek, cytowany w informacji koncernu.

Natan Gajk wykorzystał wszystkie dostępne metody leczenia w Polsce, a ponieważ doszło do kolejnej zmiany, został skierowany na leczenie paliatywne w domu. Jak informują rodzice, to czas wyciszenia i odpoczynku bo wyczerpujących terapiach i czas na poszukiwanie alternatywnych metod leczenia zagranicą.



Bolidy Alfa Romeo Racing Orlen z rysunkiem wykonanym przez "Pana Torpedę" staną do rywalizacji o Grand Prix Abu Zabi w niedzielę, 12 grudnia, o godz. 14., natomiast dzień wcześniej, o tej samej porze, odbędą się kwalifikacje, które poprzedzi poranna sesja treningowa.



