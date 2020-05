Renault nie wycofa się z Formuły 1

​ Francuski koncern samochodowy Renault nie ograniczy zaangażowania w Formułę 1 pomimo wdrożonego w firmie planu oszczędnościowego - zapewniła pełniąca czasowo funkcję dyrektora generalnego koncernu Claudine Delbos.

Zdjęcie /Getty Images

"Powiedzieliśmy to już publicznie i potwierdzamy, że pozostajemy zaangażowani w Formułę 1" - powiedziała Delbos podczas telekonferencji z analitykami ekonomicznym, komentując szczegóły planu oszczędnościowego, zakładającego m.in. redukcję 15 tysięcy miejsc pracy, w tym 4600 we Francji.

"Ogłoszenie (przez władze F1 - PAP) nowych przepisów dotyczących limitów wydatków jest dla nas korzystne, ponieważ nie będziemy musieli inwestować w tę dyscyplinę tak wiele, jak niektórzy z naszych konkurentów. Jesteśmy i pozostaniemy w F1" - podkreśliła.



F1 postanowiła ostatnio ograniczyć roczny limit wydatków zespołów do 145 milionów dolarów w 2021 r., 140 mln w 2022 roku, a końcowym celem są 135 mln na lata 2023-25, przy założeniu, że sezon składać się będzie z 21 wyścigów.



Koncern Renault powrócił do Formuły 1 w 2016 r., po sześcioletniej przerwie. Jako producent silników marka wyposaża obecnie dwa własne bolidy, a także dwa McLareny. Ten drugi zespół w przyszłym roku przejdzie jednak do Mercedesa.