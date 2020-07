Można już kupować apartamenty przy torze Silverstone

Do sprzedaży trafiły luksusowe apartamenty wybudowane w Anglii tuż przy torze wyścigowym Silverstone, na którym w nadchodzący weekend zostanie rozegrana runda mistrzostw świata Formuły 1. Wybudowano je w pobliżu zakrętu "Maggots", najbardziej spektakularnej partii toru.

Zdjęcie /Getty Images

Rejon sekcji "Maggots" oraz "Becketts" to miejsca na torze, gdzie kierowcy jadą z maksymalną szybkością, a chwilę później muszą się zmierzyć z partią trudnych zakrętów. Zdaniem fanów wyścigów samochodowych to najciekawsze miejsca na tym torze obok sekcji "Stowe" i "Bridge".



Apartamenty zlokalizowano na zewnętrznej stronie "Maggots", całość prac ma się zakończyć w 2022 roku. Na razie do sprzedaży trafiło tylko kilka, ceny wahają się od 650 tysięcy do 1,65 mln funtów. Zaprojektowano 60 pojedynczych rezydencji, powstanie także klub, przechowalnia samochodów, ośrodek rekreacyjny.



"Tworzymy społeczność, którą łączy wspólne pragnienie podziwiania szybkości i wspaniałych maszyn" - powiedział Will Tindall, dyrektor generalny Escapade Living, firmy budującej obiekt. Jego zdaniem Escapade Silverstone będzie całkowicie zintegrowany z torem, właściciele będą mieli nawet bezpośredni dostęp do zawodników.



Silverstone będzie w tym roku gospodarzem dwóch Grand Prix w 70. rocznicę pierwszego wyścigu.