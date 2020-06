Mercedes zmienił barwy bolidu

​Broniący tytułu w klasyfikacji konstruktorów w Formule 1 zespół Mercedesa zaprezentował pomalowane na czarno bolidy, którymi w sezonie 2020 będą jeździli Brytyjczyk Lewis Hamilton i Fin Valtteri Bottas. To część akcji ekipy w ramach walki z dyskryminacją rasową.

Na pałąku bezpieczeństwa chroniącym głowę kierowcy znalazł się natomiast napis "End Racism". Do tej pory Mercedes miał charakterystyczne srebrne malowanie.

"Na rasizm i dyskryminację nie ma miejsca w naszym społeczeństwie, sporcie czy zespole. To jest podstawa tego, w co wierzymy. Jednak posiadanie odpowiednich przekonań nie jest wystarczające, jeśli się milczy" - powiedział szef ekipy Toto Wolff.



Zespół już wcześniej wezwał do większej różnorodności w F1 i zapowiedział uruchomienie specjalnego programu. W Mercedesie bowiem tylko trzy procent pracowników należy do mniejszości etnicznej, a 12 proc. stanowią kobiety.



Bolidy w nowych barwach zaprezentują się już w najbliższy weekend w austriackim Spielbergu, gdzie nastąpi inauguracja sezonu 2020. Tytułu bronić będzie Hamilton.