Formuła 1. Verstappen wygrał Grand Prix Francji

Lider cyklu Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Francji, 12. rundę mistrzostw świata, i umocnił się na pozycji lidera. To siódmy triumf Holendra w tegorocznym sezonie.

Drugi był siedmiokrotny mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa, który w wyścigu we Francji startował po raz 300. w karierze. Stracił do zwycięzcy 10,587. Trzecie miejsce wywalczył jego partner z zespołu Brytyjczyk George Russell - strata 16,495.

Monakijczyk Charles Leclerc, wicelider klasyfikacji mistrzostw świata, który dzień wcześniej na Le Castellet wywalczył pole position, nie ukończył wyścigu. Na 18. okrążeniu wypadł z toru i uszkodził bolid.

Początek zgodnie z przewidywaniami

Po starcie żadnej niespodzianki nie było. Prowadzenie utrzymał Leclerc, za nim jechał Verstappen, a trzeci był Hamilton. Już po trzech okrążeniach Leclerc i Verstappen odjechali Hamiltonowi na prawie 4 s, ich przewaga systematycznie rosła. Jadący jako trzeci Hamilton musiał się bronić przed atakami drugiego kierowcy teamu Red Bull Meksykanina Sergio Pereza.

Zdjęcie Max Verstappen okazał się najlepszym na Circuit Paul Ricard / AFP

Verstappen jechał tuż za liderem. Kilka razy Holender próbował zaatakować Monakijczyka, ale ten skutecznie się bronił. Na 17. okrążeniu Verstappen zjechał do serwisu na zmianę opon, wrócił na tor na siódmej pozycji. A w tym czasie Leclerc, którego nikt nie atakował, popełnił błąd, który zadecydował o losach całego wyścigu. Monakijczyk wiedząc, że ma już mocno zniszczone opony, które "nie trzymają", na jednym z zakrętów zerwał przyczepność tyłu. Bolid wpadł w poślizg, wypadł z toru i uderzył w bandę bezpieczeństwa.

Na tor wyjechał safety car

Samochód został uszkodzony, na torze pojawił się safety car, Leclerc zakończył udział w GP Francji. Prowadzenie objął Verstappen, na drugą pozycję awansował Hamilton. Obaj doświadczeni kierowcy dalej jechali swoim tempem, dojechali na takich pozycjach do mety. Było jednak widać, że bolid Verstappena jest szybszy od maszyny Hamiltona, Brytyjczyk praktycznie do końca nie atakował rywala, tylko jechał spokojnie, aby dojechać do mety na drugiej pozycji.

Leclerc natomiast po dotarciu do strefy serwisowej przyznał, że stracił szansę walki o zwycięstwo, gdyż popełnił błąd. Tym samym zdementował pojawiające się informacje o awarii pedału gazu w jego samochodzie.

Kolejna runda mistrzostw świata F1 - Grand Prix Węgier zostanie rozegrana 31 lipca.

Wyniki GP Francji:

1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) - 1:30.02,112

2. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes)

3. George Russell (W. Brytania/Mercedes)

4. Sergio Perez (Meksyk/Red Bull)

5. Carlos Sainz Jr. (Hiszpania/Ferrari)

6. Fernando Alonso (Hiszpania/Alpine)

7. Lando Norris (W. Brytania/McLaren)

8. Esteban Ocon (Francja/Alpine)

9. Daniel Ricciardo (Australia/McLaren)

10. Lance Stroll (Kanada/Aston Martin)

Klasyfikacja MŚ F1 (po 12 z 22 zawodów):

1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) - 233 pkt

2. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) - 170

3. Sergio Perez (Meksyk/Red Bull) - 163

4. Carlos Sainz Jr. (Hiszpania/Ferrari) - 144

5. George Russell (W. Brytania/Mercedes) - 143

6. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) - 127

7. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) - 70

8. Esteban Ocon (Francja/Alpine) - 56

9. Valtteri Bottas (Finlandia/Alfa Romeo) - 46

10. Fernando Alonso (Hiszpania/Alpine) - 37

