Fernando Alonso wrócił do zdrowia po wypadku

​ Kierowca Formuły 1 Fernando Alonso, który w połowie lutego został potrącony przez samochód, jest już zdrowy i weźmie udział w testach w Bahrajnie - poinformował jego team Alpine (dawniej Renault).

Alonso 11 lutego w Szwajcarii podczas jazdy na rowerze został potrącony przez samochód. Doznał obrażeń szczęki, przeszedł operację, po której przez ponad dwa tygodnie przechodził rehabilitację.

"Fernando radzi sobie bardzo dobrze" - powiedział dziennikarzom szef zespołu Alpine Laurent Rossi. "To był poważny incydent, na szczęście zakończył się dobrze. Fernando jest już całkowicie sprawny" - dodał szef teamu podczas wirtualnej prezentacji nowego samochodu A 521 francuskiego zespołu.



Informacje Rossiego potwierdził nowy dyrektor sportowy zespołu Davide Brivio, który prawie codziennie odwiedzał 39-letniego kierowcę w jego domu w Szwajcarii. "Fernando ciężko pracował nad tym, aby jak najszybciej wrócić do pełnej dyspozycji" - przyznał.



Sezon F1 ma ruszyć 28 marca w Bahrajnie. Jedyne testy przedsezonowe zaplanowane są w dniach 12-14 marca także w Bahrajnie.



Hiszpan to dwukrotny mistrz świata F1, który w sezonie 2021 wraca do rywalizacji po dwuletniej przerwie. W barwach ekipy Renault (obecnie Alpine) startował w latach 2005-2006. Teraz jego partnerem w zespole będzie 23-letni Francuz Esteban Ocon.



Alonso wystartował dotychczas w 312 wyścigach Formuły 1. Oprócz dwóch tytułów mistrza świata, w dorobku ma także trzy wicemistrzostwa - w latach 2010, 2012 i 2013.