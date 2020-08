F1. Zawody na torze w Imoli będą krótsze

Zawody Formuły 1 o Grand Prix Emilii-Romanii na torze w Imoli zostaną skrócone z trzech do dwóch dni. Nie odbędą się zwykle przeprowadzane dwa dni przed wyścigiem sesje treningowe - potwierdziili organizatorzy. Wyścig jest zaplanowany na 1 listopada.

Zdjęcie /Getty Images

Dzień przed wyścigiem odbędzie się jedyna oficjalna sesja treningowa, po której nastąpią kwalifikacje do Grand Prix.



Z powodu pandemii koronawirusa kalendarz Formuły 1 został bardzo przebudowany. Obecnie znajduje się w nim 14 wyścigów, wyłącznie w Europie, z czego trzy we Włoszech - w Monzy, Mugello oraz Imoli. Ten ostatni tor powraca do Formuły 1 po 14-letniej przerwie.



Dotychczas odbyły się cztery wyścigi - dwa w Austrii oraz po jednym na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii. W klasyfikacji mistrzostw świata prowadzi zdecydowanie obrońca tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton - 88 pkt przed swoim kolegą z ekipy Mercedesa Finem Valtteri Bottasem - 58 pkt.