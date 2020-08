F1. Verstappen przytarł nosa Mercedesowi

​Holender Max Verstappen (Red Bull) wygrał na torze Silverstone w Wielkiej Brytanii jubileuszowy wyścig Formuły 1 - Grand Prix 70-lecia. Kolejne miejsca zajęli kierowcy Mercedesa - broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton oraz Fin Valtteri Bottas.

Zdjęcie Max Verstappen pojechał perfekcyjny wyścig /Getty Images

To pierwsze w tym sezonie zwycięstwo kierowcy teamu innego niż Mercedes. W poprzednich czterech rundach trzykrotnie triumfował Hamilton, raz - Bottas.

Reklama

Wygrana Verstappena to efekt nie tylko dobrej jazdy, ale też umiejętnego zarządzania oponami. Przed tygodniem na tym samym torze aż trzech kierowców złapało gumę na końcowych okrążeniach, co zmieniło kolejność w czołowej szóstce i prawie kosztowało Hamiltona wygraną.



Holender ruszał z czwartej pozycji i tuż po starcie wyprzedził trzeciego w kwalifikacjach Niemca Nico Huelkenberga, zastępującego w Racing Point Meksykanina Sergio Pereza, który miał pozytywny wynik badania na koronawirusa. Później na torze lub podczas wizyt obu kierowców Mercedesa w alei serwisowej Holender przesunął się na pierwszą lokatę.



"To niesamowity wynik i wielki dzień. Opracowaliśmy właściwą strategię i wszystko poszło gładko. Mieliśmy dobry rytm, nie było żadnych problemów z oponami" - powiedział 22-letni Verstappen, który odniósł dziewiąte zwycięstwo w karierze.



Hamilton utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej, natomiast Verstappen awansował na pozycję wicelidera kosztem Bottasa. Holender traci do sześciokrotnego mistrza świata 30, a Fin - 35 punktów.



"Gratulacje dla Maxa. Oni (kierowcy Red Bulla - PAP) nie mieli takich problemów z oponami, jak my. Nie wiem dlaczego, ale cały zespół będzie ciężko pracował, żeby się dowiedzieć" - zapewnił Hamilton.



Po raz kolejny o frustracji może mówić 12. na mecie, czterokrotny mistrz świata Sebastian Vettel (Ferrari). Niemiec, który był 11. w kwalifikacjach, stracił panowanie nad bolidem krótko po starcie i spadł na ostatnie miejsce. Później był niezadowolony ze strategii, jaką narzucił mu jego team, co wyraził przez radio w dosadnych słowach: "Wiecie, że to schrzaniliście".



Ponownie nie zapunktowali zawodnicy Alfa Romeo Racing Orlen, którego kierowcą testowym jest Robert Kubica. Fin Kimi Raikkonen zajął 15., a Włoch Antonio Giovinazzi - 17. miejsce.



Kolejny wyścig - o Grand Prix Hiszpanii - odbędzie się 16 sierpnia w Barcelonie.

1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 1:19.41,993

2. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) strata 11,326 s

3. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 19,231

4. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 29,289

5. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 39,146

6. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 42,538

7. Nico Huelkenberg (Niemcy/Racing Point) 55,951

8. Esteban Ocon (Francja/Renault) 1.04,773

9. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 1.05,544

10. Daniił Kwiat (Rosja/AlphaTauri) 1.09,669

11. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) 1.10,642

12. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 1.13,370

13. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren) 1.14,070

14. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1 okr.

15. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 1 okr.

16. Romain Grosjean (Francja/Haas) 1 okr.

17. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 1 okr.

18. George Russell (W. Brytania/Williams) 1 okr.

19. Nicholas Latifi (Kanada/Williams) 1 okr.



nie ukończył: Kevin Magnussen (Dania/Haas)



Klasyfikacja generalna kierowców:



1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 107 pkt

2. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 77

3. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 73

4. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 45

5. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 38

6. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 36

7. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 28 8. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 22

9. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 20

10. Esteban Ocon (Francja/Renault) 16

11. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren) 15

12. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) 12

13. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 10

14. Nico Huelkenberg (Niemcy/Racing Point) 6

15. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 2

16. Daniił Kwiat (Rosja/AlphaTauri) 2

17. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 1



Klasyfikacja konstruktorów:



1. Mercedes 180 pkt

2. Red Bull 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1