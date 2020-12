F1. Russel nie dostanie drugiej szansy, Hamilton wraca na tor

Pewny już siódmego w karierze tytułu mistrza świata Formuły 1 Brytyjczyk Lewis Hamilton będzie mógł wystartować w niedzielę w Grand Prix Abu Zabi, ostatniej rundzie cyklu. Poprzedni wyścig kierowca Mercedesa opuścił z powodu zakażenia COVID-19.

Zdjęcie Bolid Hamiltona jest tak dobry, że Russel wygrałby wyścig zdobywając jednocześnie pierwsze punkty w karierze. Zespół zrujnował mu ten plan /Getty Images

W Bahrajnie w miniony weekend Hamiltona zastąpił jego rodak George Russell, który prowadził w wyścigu i zapewne by go wygrał, gdyby nie kuriozalna decyzja zespołu, który wezwał na zmianę opon obu zawodników na raz, a do tego mechanicy założyli Russelowi niewłaściwe opony. W efekcie zamiast zwycięstwa Russel zajął dopiero dziewiąte miejsce i musiał zadowolić się pierwszymi punktami w karierze. Teraz Russell wróci do zespołu Williams, którego barw bronił od początku sezonu.

"FIA (Międzynarodowa Federacja Samochodowa - PAP), Formuła 1 i Mercedes potwierdzają, że Hamilton miał po 10-dniowej kwarantannie w Bahrajnie kilka negatywnych wyników testów na COVID-19. Przyjechał już do Abu Zabi, gdzie kolejne badanie również dało wynik ujemny" - napisano na oficjalnej stronie internetowej F1.



Brytyjczyk powalczy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich o 12. zwycięstwo w tym sezonie. W klasyfikacji generalnej prowadzi z dorobkiem 332 punktów. O miano wicemistrza rywalizują Fin Valtteri Bottas (Mercedes) - 205 pkt i Holender Max Verstappen (Red Bull) - 189 pkt.



W pierwszym piątkowym treningu udział weźmie Robert Kubica, który zastąpi Włocha Antonio Giovinazziego w teamie Alfa Romeo Racing Orlen. We wtorek 15 grudni Polak weźmie udział w testach na tym samym torze w Abu Zabi.