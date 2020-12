F1. Hamiltona zastąpi... George Russell

​George Russell zastąpi zakażonego koronawirusem mistrza świata Formuły 1 Brytyjczyka Lewisa Hamiltona w niedzielnym wyścigu o Grand Prix Sakhir w Bahrajnie - poinformował w komunikacie jego team Mercedes.

Zdjęcie George Russell /Getty Images

Russell jest na co dzień kierowcą w Williamsie, partnerze Mercedesa.

"Niewiele jest ludzi na świecie, którzy mogą jeździć w Formule 1, a ja mam ten zaszczyt, że w jednym sezonie będę rywalizować w dwóch różnych teamach" - skomentował Russell na Twitterze i dodał: "Jestem obu zespołom niezwykle wdzięczny".



Właściwie kierowcą rezerwowym w Mercedesie jest Belg Stoffel Vandoorne, ale kierownictwo teamu zadecydowało, że obok Valtteriego Bottasa rywalizować będzie Russell.



Z kolei w Williamsie pojedzie za Russella Jack Aitken. Na razie nie wiadomo, czy Hamilton będzie mógł wrócić do bolidu na ostatni wyścig w sezonie - 13 grudnia w Abu Zabi.



Dwa dni temu na torze Sakhir Hamilton zwyciężył w GP Bahrajnu. To była jego 95. wygrana w karierze. We wtorek Międzynarodowa Federacja Samochodowa FIA, Formuła 1 i Mercedes-AMG Petronas F1 potwierdziły, że podczas obowiązkowych testów PCR Brytyjczyk uzyskał pozytywny wynik na Covid-19.



Hamilton już wcześniej zapewnił sobie siódmy tytuł mistrza świata Formuły 1.



W klasyfikacji generalnej MŚ, po 15 z 17 wyścigów, Brytyjczyk ma 332 pkt i wyprzedza Fina Valtteriego Bottasa (Mercedes) - 201. Trzeci jest Holender Max Verstappen (Red Bull) - 189.



Oprócz Hamiltona w GP Sakhir nie wystąpi także Romain Grosjean (Haas), który podczas pierwszego wyścigu w Bahrajnie cudem wyszedł z wypadku bez poważniejszych obrażeń. Zastąpi go debiutujący Brazylijczyk Pietro Fittipaldi, wnuk dwukrotnego mistrza świata F1 Emersona Fittipaldiego.